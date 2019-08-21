18岁前，四个重点培养期

受访专家：北京协和医院儿科主任医师 鲍秀兰

西南大学心理学院应用心理系主任 汤永隆

编者的话：“为什么孩子从爱哭爱笑变得安静？什么时候开始爱美了？怎么学会骗人了？”……作为父母，不难发觉孩子在成长中的诸多细微变化，伴随而来的育儿困惑越来越多。了解孩子在各个年龄阶段的心理发展特点，科学地塑造性格、提升智力、养成习惯至关重要。本期，《生命时报》特邀相关专家，为您揭开孩子四个成长期的培养重点，做到有的放矢。

0~3岁:大脑发育黄金期

这个阶段是孩子智力发育的关键期。0~1岁时，孩子脑发育较快，脑重可达1000克，相当于成人脑重的75%。到1岁半时，心理活动也有了相应发展，如简单的语言发展、认知能力发展，从只会哭发展为会简单地交流。北京协和医院儿科主任医师鲍秀兰表示，孩子前6个月，时不时地会无缘由的哭闹，这时家长应尽量满足孩子，及时的抱抱、抚摸他，建立孩子的安全感。6个月后，家长要尽量以商量的语气让孩子学会多等待一会儿，逐渐提高孩子的自控能力。另外，多让孩子接受新鲜事物，玩色彩或变化多样的玩具和游戏，刺激其感官及认知发育。

2岁孩子有自己的“小主意”了，对不想做的事反抗，也会变得容易发脾气，一会儿哭一会儿笑。家长这时要做的就是在孩子陷入坏情绪时，转移其注意力，让孩子吃饭、睡觉、玩玩具等。但要注意不要轻易让孩子讨价还价，尤其重大事情上不能太迁就孩子。

3岁孩子对周围的世界有了更多认识，能够与别人互动、体会到别人的情感。他们可能有了喜欢在一起玩的小伙伴，或者根据家长脸色的变化，认识到自己可能做错了什么。同时，肢体动作的控制也已经相当成熟，步伐稳定、急转弯也不费劲，语言能力也发展得更好。这时可以对他讲道理、立规矩，也可以培养他动手的能力，如自己吃饭、穿衣服、给他布置任务等。

3~6岁

性格发展关键期

3~6岁的孩子会毫不隐藏地表达自己的情绪变化，而且擅长用自己的身体语言来表达。如大哭大笑、手舞足蹈、瞪眼跺脚，有高兴的事会向亲近的人诉说。

4岁孩子喜欢刺激、冒险、探索新鲜事物。西南大学心理学院应用心理系主任汤永隆建议家长，这时可带孩子多参加一些户外活动，接触新朋友，依据孩子兴趣和年龄特点准备书籍，比如睡前讲一些有情节的故事给孩子听。也可根据孩子出现的某种能力发展倾向，在尊重孩子意愿的基础上，理性选择兴趣班。这个阶段的孩子可以清楚表达自己的意愿，也开始有了分辨是非的能力。家长需要让孩子知道什么事情可以做，什么事情不可以做。当孩子说脏话、随便扔东西或打人时，要制止并表示这样是不对的。

5岁孩子更为活泼，大致能确立日常生活习惯，比如傍晚5点看电视，6点要吃饭，睡前主动洗漱、穿脱衣服、单独上床睡觉等。他们情感变得更为丰富，会主动关心人，会遵守以往定下来的规则、限制，有更强的自我约束能力，情绪也变得平稳，可以判断哪些事情该不该做。在处理问题上，有了自己的想法，会经常问“为什么？”这时，家长不妨让孩子自己多做一些行为上的尝试。

6岁孩子思维和想象力发展很快，能重述故事内容，记住生字，意识到男女有别。情绪有时捉摸不定，会和家长顶嘴，希望事事都按自己的意愿发展，以自我为中心。这时，要注意孩子的个性教育，其形成的性格倾向，对今后心理发展有很大影响。

6~12岁

学习习惯养成期

6~12岁的6年中，孩子从懵懂的小孩逐渐蜕变成能独立思考的青少年，实现智力认知能力的大跨越。

五六岁的孩子总的来说比较听话，家长说什么可以玩，他们就去玩，什么可以做，他们才去做。面对七八岁的孩子，很多家长会有一个感受，就是原来很懂礼貌的孩子，突然出现了数不胜数的毛病。例如，爱胡搅蛮缠、知错不改、只爱听表扬、爱狡辩、找借口等。很多个人行为习惯也会改变，如爱睡懒觉、不叠被子、不注意个人卫生等。对于孩子的叛逆行为，很多家长会采取硬碰硬的方式，对孩子轻则训斥、重则打骂，然而这样做的后果，往往会让孩子的叛逆心理变得更加强烈。所以，家长一定要认清孩子叛逆行为的原因，采取正确的方法正确引导。此外，上学是孩子生活中的一个重大转折点。他们虽对小学生活感到新鲜，但适应性差。上课时能集中注意听讲，但不持久。此阶段是建立学习习惯的最佳时期，家长要尽量帮助孩子适应学校生活，培养学习习惯、学习兴趣，通过鼓励等方法让孩子养成主动学习的习惯。

9~12岁的孩子处于从小学向高年级的过渡期。随着学习内容增多加深，家长需帮助孩子树立信心，发现并解决问题，合理安排学习任务。

12~18岁:身心发育成熟期

12岁后，孩子在身心发展方面有了大跨越，身高和体形发生了巨大变化，第二性特征出现，性意识萌发。

12~15岁的孩子看问题有自己独到的见解，热爱与人交往的同时，动手能力逐步增强。由于自我意识发展，会开始出现对自我过度关注以及排斥他人意见，对父母不信任等问题；同时，做事缺乏理性，容易出现言语羞辱，跟风欺负他人等行为；15~18岁的孩子自控力往往不够，易受到网络游戏、网络暴力等不良网络文化影响，盲目模仿抽烟、酗酒、打架斗殴等不良行为。由于学业压力大，容易出现注意力不集中、浮躁、无助等负面情绪。

面对孩子种种变化，家长如果采取强硬态度和做法，只会让亲子关系更加紧张。所以，与这个阶段的孩子相处时，要尊重孩子独处的情感需要，给予孩子足够的宽容和个人空间，如进孩子房间前敲门，经允许后进入。尽量以聊天、提建议的沟通方式参与到孩子的学习与成长中，培养共同话题；家长要言传身教，采用理性平和的方式解决冲突；以身作则，引导孩子了解负面网络文化的危害，与孩子协商上网规则并相互监督，增强孩子自我防范意识和自我保护能力；面对学习上的压力，家长要适当与孩子沟通，了解他们内心的想法，对未来做出规划，要让他们知道并不是为了考试而学习，切勿给孩子过大的心理压力。

这个阶段的青少年分外爱美，对身材要求高，心理上也开始了性探索，容易对爱与性混淆不清。两位专家建议，家长应及时引导孩子正确面对，不要过于节食来控制体重，以免造成营养不良。同时，有必要让孩子储备青春期性知识，不回避跟孩子谈性，做到“不围堵、多疏通”。（记者 高嘉悦）