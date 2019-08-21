萧忠彦 编译

缺铁经常被人们所忽视，也容易被医生漏诊。美国“读者文摘杂志”网站近日总结了缺铁性贫血症状。

1.感到疲倦和虚弱。贫血时，只有较少的血细胞将氧气输送到身体的重要器官，就可能导致疲劳、头痛和身体虚弱等症状。

2.呼吸短促。研究表明，由于肌肉无法获得足够的氧气来完成正常的活动（如走路），呼吸频率会增加，以弥补缺氧，从而导致呼吸短促。

3.患有不宁腿综合征。这是一种神经系统障碍，使患者有一种无意识的冲动来移动脚。它是缺铁的一种最不寻常的症状。

4.感觉手脚冰凉。血细胞无法把充足的氧气输送到肢体远端，导致手脚冰凉。

5.头昏眼花。感觉头昏眼花可能是缺铁性贫血造成的。身体通过这种方式告诉你要躺下来，将更多氧气输送到心脏、大脑。

6.心脏异常。缺铁会影响到红细胞计数，导致心脏更为努力地工作才能把氧气输送到全身，从而使你的心脏产生杂音或心脏肥大。

7.异食癖。即突然想吃如黏土、泥土等东西。

8.更容易感染。铁对于免疫系统是必不可少的，因此缺铁会造成身体更容易感染。

9.舌头肿胀。由于肌红蛋白含量低，舌头也可能变得更光滑或疼痛，伴随发生口腔溃疡或口角裂。

10.皮肤颜色苍白。身体需要铁来制造血红蛋白，它能在红细胞中携带氧气，它的含量下降，肤色就会看起来苍白。

11.指甲发生改变。这种症状不太常见，通常只在严重缺铁的病例中出现。指甲会变脆、易破碎，最终改变形状，产生匙状甲。

12.掉头发。当毛囊得不到足够的氧气时，它们会进入休眠期，导致头发脱落，贫血得到改善后才会生长出来。▲