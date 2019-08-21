热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

手脚冰凉呼吸促 心脏异常皮肤白

身体缺铁有迹可循

2019年08月21日10:54 来源：人民网-生命时报

萧忠彦 编译

缺铁经常被人们所忽视，也容易被医生漏诊。美国“读者文摘杂志”网站近日总结了缺铁性贫血症状。

1.感到疲倦和虚弱。贫血时，只有较少的血细胞将氧气输送到身体的重要器官，就可能导致疲劳、头痛和身体虚弱等症状。

2.呼吸短促。研究表明，由于肌肉无法获得足够的氧气来完成正常的活动（如走路），呼吸频率会增加，以弥补缺氧，从而导致呼吸短促。

3.患有不宁腿综合征。这是一种神经系统障碍，使患者有一种无意识的冲动来移动脚。它是缺铁的一种最不寻常的症状。

4.感觉手脚冰凉。血细胞无法把充足的氧气输送到肢体远端，导致手脚冰凉。

5.头昏眼花。感觉头昏眼花可能是缺铁性贫血造成的。身体通过这种方式告诉你要躺下来，将更多氧气输送到心脏、大脑。

6.心脏异常。缺铁会影响到红细胞计数，导致心脏更为努力地工作才能把氧气输送到全身，从而使你的心脏产生杂音或心脏肥大。

7.异食癖。即突然想吃如黏土、泥土等东西。

8.更容易感染。铁对于免疫系统是必不可少的，因此缺铁会造成身体更容易感染。

9.舌头肿胀。由于肌红蛋白含量低，舌头也可能变得更光滑或疼痛，伴随发生口腔溃疡或口角裂。

10.皮肤颜色苍白。身体需要铁来制造血红蛋白，它能在红细胞中携带氧气，它的含量下降，肤色就会看起来苍白。

11.指甲发生改变。这种症状不太常见，通常只在严重缺铁的病例中出现。指甲会变脆、易破碎，最终改变形状，产生匙状甲。

12.掉头发。当毛囊得不到足够的氧气时，它们会进入休眠期，导致头发脱落，贫血得到改善后才会生长出来。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn