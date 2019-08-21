慢血流和心绞痛症状很像

临床上，常会遇到症状非常像心绞痛的患者，有胸痛，因劳力诱发，休息后缓解，造影却发现血管无明显狭窄，心外膜血管无明显病变，只是血流异常缓慢。

这个冠状动脉慢血流（以下简称“慢血流”），就好比心绞痛的“双胞胎兄弟”，极易让人弄混。该病指冠状动脉造影没有发现冠脉存在明显病变，但在远端发生血流灌注延迟现象。1972年，心血管医生塔姆贝首次发现这个现象，近年来在国内才开始被学术界重视，而且检出率越来越高。若患者病情没有被及时发现和治疗，可能会出现心肌缺血等表现，如胸痛、胸闷、心前区不适，甚至猝死。其诱因和常见的心绞痛也一样，比如体力劳动、情绪激动等。

慢血流患者普遍具有几个特点：1.症状普遍与心绞痛高度吻合；2.各种心脏检查提示心肌缺血，静息心电图提示异常缺血改变，有些平板运动试验还呈阳性；3.这类患者中有些直到做了造影，都显示大血管通畅，即使有狭窄也远没有到需要支架开通的程度。确诊该病，主要看造影的血流。如果经过三个以上心动周期，血流才走到血管末端，基本可以确定是慢血流。

治疗基本思路是：改善微血管功能—抗炎—抗血小板聚集—解除微血管痉挛—改善心肌代谢。需要提醒大家的是，硝酸甘油对200微米以下的血管不起作用，而慢血流与微血管循环障碍直接相关，所以患者服用硝酸甘油无济于事。而慢血流造成的心肌缺血和心血管狭窄导致的后果一样，所以要像对待心梗一样重视慢血流。▲