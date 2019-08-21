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维A摄入多，少得皮肤癌

2019年08月21日10:52 来源：人民网-生命时报

北京中医药大学第三附属医院针灸微创肿瘤科副主任医师 赵鹏程

美国布朗大学的流行病学家和皮肤病学家发现，维生素A摄入量（大部分来自于食物）最高的人，患鳞状细胞癌（又称表皮癌）的风险明显降低。

研究人员从“美国护士健康研究”中选取了7.5多万名女性参与者的数据，从“健康专业人员随访研究”中选取了近5万名男性参与者的资料，他们的平均年龄为50岁左右。参与者提供了他们在饮食和营养补充剂使用方面的信息。调查结果显示，在25年的随访期内，近4000人患上了鳞状细胞癌。其中，平均每日维生素A摄入量为7000国际单位的参与者处于最低水平，每日摄入2.1万国际单位处于最高水平，其中大部分来自于饮食。维A摄入量最高的人患鳞状细胞癌的风险降低了大约15%。然而，过多维A营养补充剂的摄入并没有同样的效果。维A对那些有很多痣、在童年或青春期有水泡性晒伤的人的保护作用更强。

发表在《美国医学协会杂志—皮肤病学》上的这项研究成果认为，维A可以保持皮肤细胞健康，从而有助于降低患鳞状细胞癌风险。这一发现强调了养成健康饮食习惯的重要性。为预防鳞状细胞癌，人们可以在日常饮食中多吃些红薯、哈密瓜、胡萝卜、西兰花、菠菜、乳制品、鱼类和肉类，特别是动物肝脏。当然，维A也不能补过量，每日上限1万国际单位，以免增加骨质疏松和髋部骨折的风险。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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