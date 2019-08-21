女性癌症发病 正在赶超男性

癌症是全世界首要致死疾病之一。最近，多国研究统计发现，某些癌症的女性发病率的增长速度开始超过男性。

英国癌症研究最新预测数据显示，未来20年，英国女性癌症发病率增长速度将比男性快6倍。这家机构预计在15年后，英国将有450万女性和480万男性确诊癌症。女性癌症发病率将增长大约3%，男性癌症发病率大约增长0.5%。另据法国公共卫生局报告，2018年，法国新增38.2万癌症患者，其中男性约有20.4万人，女性约有17.7万人。男性新增癌症比例为男性癌症患者总数的0.1%，女性新增癌症比例为女性癌症患者总数的1.1%，女性患癌增速比男性高10倍。此外，1990年到2018年间，法国男性癌症死亡率降低了1.8%，女性癌症死亡率降低了0.8%。由于女性癌症发病率增多、癌症死亡率降速低于男性，导致男女患癌差距在逐渐减小。

两国研究显示，男性和女性癌症患病风险增加的原因都包括肥胖和不健康的生活方式。很多与肥胖相关的癌症对女性影响更大，比如子宫癌、卵巢癌和绝经后乳腺癌。肥胖还可能增加胰腺癌、肾癌、甲状腺癌和结直肠癌的患病风险。吸烟是法国女性肺癌发病率和死亡率大幅度上升的重要原因。此外，大量饮酒也非常影响女性的癌症发病率，但危害没有吸烟和肥胖大。

陕西省肿瘤医院内科病院中西医结合病区主任医师袁彬说，从我国2019年癌症报告数据分析看，整体上癌症发病率仍然是男性多于女性，但是在某些肿瘤类型和某个年龄段，女性癌症发病率的增长速度的确比男性快。比如我国女性高发的前十大肿瘤有：乳腺癌、肺癌、结肠/直肠癌、甲状腺癌、胃癌、宫颈癌、肝癌、食管癌、子宫癌、脑肿瘤。这些癌症女性的发病率增速比男性高，尤其在20到49岁之间，有些甚至是男性癌症发病率的两倍左右。

袁彬认为，越来越多女性患癌受多种因素影响，如环境、压力、肥胖、饮食、生活习惯、感染、遗传等。男女的致癌因素多少有些不同，多与身体特征有关。比如某些病毒感染、吸二手烟以及女性激素水平变化，是女性患某些癌增加的特殊因素。举例来讲，女性发病率最高的乳腺癌，与现代生活节奏快、女性面临各种压力导致激素改变有关；经常熬夜、生活不规律，会大大降低人体的免疫力，增加细胞突变和患癌风险。在饮食习惯方面，如果摄入过多脂类或含激素的食物，所导致的肥胖与乳腺癌、妇科肿瘤和结肠/直肠癌都有关。妇科肿瘤和胃癌也是女性高发的肿瘤，宫颈癌与HPV病毒感染有关，胃癌与幽门螺旋杆菌的感染有关，这些感染都与现代女性的生活方式关联。其他的致癌因素包括吸烟、饮酒、服用避孕药、环境污染等，都可能导致女性肿瘤高发。

女性要防止癌症“加速”，需要从生活规律、饮食健康、坚持运动、增强免疫力等方面下手。袁彬建议女性：1.戒烟。中国很多女性不抽烟，但是受二手烟、厨房油烟的危害比较大，要注意避开有烟的地方，或者开窗通风，做好个人防护。2.戒酒。酒可能导致雌激素水平升高，增加患癌风险。3.针对一些女性高发癌症，要定期检查。如定期做HPV病毒筛查，或者尽早注射疫苗，预防宫颈癌；还要重视幽门螺旋杆菌感染，防止胃癌的发生。4.饮食上，多吃各种新鲜蔬果，尽量少吃或不吃腌制品、熏制品，限制高盐高油高脂食物摄入，避免饮食不规律。5.选择喜欢的运动，坚持体育锻炼。6.注意体重管理，女性腰围不要超过85厘米，体质指数（BMI）不要超过30。7.服用药物或者保健品时，也要注意彼此之间不要产生影响，避免滥用。此外，要远离电离辐射等一些环境污染，平时注意保持愉快心情。▲