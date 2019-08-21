●美国退休人士协会全球脑健康委员会称，没有足够证据表明补充剂可预防、减慢、逆转认知功能下降不去体检后悔来不及

受访专家：

北京老年医学研究所原所长 高方堃 □美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士 云无心

全球老龄化进程的加快，致使老年痴呆的人数也越来越多。世界卫生组织统计，2018年全球约有5000万阿尔茨海默病患者，到2050年全球患病人数将飙升至1.35亿，这种大脑的退行性病变日益引起人们重视，促进大脑健康的保健品由此成为很多老人的需求。美国退休人员协会全球脑健康委员会统计称，2016年全球健脑补充剂(保健品)销售额高达30亿美元，至2023年可能会翻一番。但同时，该委员会发布共识指出，50岁以上人群不应通过服用补充剂(保健品)来保护大脑健康，因为没有足够证据表明任何保健品可预防、减慢、逆转认知功能下降及相关神经系统疾病。换句话说，健脑保健品实际是个伪命题。

基本都打着“改善记忆力”旗号

国家市场监督管理总局在2018年高考前就曾给出提醒：保健品非药品，补脑和健脑不可信。我国从未批准过任何具有补脑保健功能的保健品，已批准的具有缓解体力疲劳、增强免疫力等功能的保健品，也不适用于补脑、提高智商和缓解脑力疲劳等。尽管国家有明文规定，但市场上打着“改善记忆力”旗号的健脑产品还是层出不穷。

7月20日上午，北京市崇文门附近的新世界超市里，保健品区专柜上展示着各种各样的保健品。记者表示想为老人选择健脑的保健品后，销售员立刻推荐了“康麦斯牌忆立清胶囊”，说它原产于美国，主要成分是鱼油、维生素E等。“这款产品非常火，可以改善记忆力，对大脑很有好处，非常适合老年人补脑，预防老年痴呆。好多升学考试的孩子、经常用脑的工作人群也常买着吃。”销售员说。随后，她又推荐了“维他安泰酵母片”，6岁以上人群都可以吃，主要是补充维生素B6、B9(叶酸)、B12等，有助于维持神经系统的正常生理功能;“康麦斯牌美康宁”“汉诺金美洛思梦黑森林核桃片”等有助睡眠，主要成分是“褪黑素”，销售员称“睡好觉也能促进大脑健康。”

记者在网购平台也搜索到很多健脑保健品，按销量排序后，第一位就是专柜销售员极力推荐的“康麦斯牌忆立清胶囊”，月均销售4411笔，评价已超1.6万。商品介绍中写道：“改善记忆，全家可以吃的DHA(即二十二碳六烯酸，一种重要的欧米伽3脂肪酸，是神经系统细胞生长及维持的一种主要成分)”。热卖产品还有挪威进口的“Pharmatech脑黄金银杏胶囊”，国产的“生命一号”“康富来脑轻松胶囊”等。这些产品宣称的功效多是“改善记忆力”“调节免疫”等，主要成分多是鱼油(包括DHA)、复合维生素、银杏叶提取物等。一位卖家告诉记者：“如今是脑力竞争时代，健脑产品需求越来越大，保健品是食品级别的，能给大脑带来更多营养，或多或少都是一种补充，经常吃不会有什么坏处。”

营养多不等于好

共识中还公布了一项调查结果，显示美国健脑保健品涉及的成分也主要是B族维生素、维生素E、深海鱼油、银杏叶提取物。除此以外，还有咖啡因等。共识称，对于营养正常的人来说，任何膳食补充剂都没有健脑的益处，并详细分析了这些成分的真正作用。

维生素E。通过食物摄入高水平的维生素E有益大脑健康，但维生素E补充剂并不能保护大脑。目前还不清楚对维生素水平正常的人来说，维生素E补充是否有益。

B族维生素。目前没有足够证据证明复合维生素会促进大脑健康。维生素B12、叶酸等的缺乏会对大脑健康造成负面影响，补充这些B族维生素对缺乏营养元素的人可能有益，但需要经过医生推荐才能使用。

鱼油。其主要成分是欧米伽3脂肪酸。研究表明，海鲜中的欧米伽3脂肪酸，特别是DHA有益认知功能，但是没有证据表明鱼油、欧米伽3脂肪酸补充剂有效，可能与含量较少有关。

银杏。银杏叶被中医用于治疗心、肺和大脑，其提取物常作为草药补充剂服用。一项针对3000多人的6年研究发现，该补充剂对预防阿尔茨海默病或轻度认知障碍完全无效。

咖啡因。尽管咖啡因对记忆力、注意力和集中力有短期影响，但还没有足够证据表明咖啡因对大脑健康有长期益处。

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心解释说，当人体缺乏必需营养成分时，身体会不健康，但这并不意味着，你通过正常饮食中足量摄入后再额外补充会对大脑产生好处。相反，更多并不意味着更好，甚至会带来负面作用。有诸多科学研究表明：服用高剂量维生素E补充剂会增加大脑严重出血的风险，连续几年每天服用维生素E的男性患前列腺癌风险增加;服用高剂量叶酸可能加速某些癌症发展;长期补充维生素B6有时会导致肢体疼痛和平衡困难;高剂量咖啡因摄入，如一些能量饮料中的咖啡因，可能会引起失眠、紧张、头痛甚至癫痫等。

此外，共识还指出，没有专业医师指导，消费者不应服用任何健脑保健品;体内缺乏维生素等营养素时，确实可导致认知障碍，需额外补充;部分患者禁止服用健脑保健品，包括应用抗凝药物或影响免疫系统药物的患者、计划做手术的患者、癌症患者、轻度认知功能受损者。北京老年医学研究所原所长高方堃表示，一些患者在服药时，喜欢同时服用保健品，以为是养生，殊不知，这不仅会加重肝肾负担，还可能发生药物相互作用。保健品不是药，不可能改变疾病进展，对于缺少某种营养素，甚至已出现健康问题的人，应在医生指导下治疗。

健脑，调整生活方式最有效

报告作者、加州大学戴维斯分校阿尔茨海默病中心联合领导人约翰·奥利克尼还说：“有些必要营养素过量补充会伤害消费者，所以，膳食补充剂在允许销售之前，希望政府能对其成分的纯度和含量审查。我们鼓励制造商进行、支持和发布科学研究，评估健脑保健品对大脑的影响。”共识还认为，对大多数人而言，要获得使大脑保持健康的相关营养，最佳的方式是健康饮食。云无心建议，正常人只要按照我国“平衡膳食宝塔”的建议，就能获得充足的营养。即每人每天应吃够250克~400克谷物，300克~500克蔬菜，200克~400克水果，125克~225克鱼、禽、肉、蛋等动物性食物，以及300克鲜牛奶或者相当于干豆30~50克的大豆及其制品。

高芳堃说，大脑是典型的“用进废退”，作为人体中枢系统，身体各个组织的健康状况都会影响到大脑。世界卫生组织发布的“降低认知衰退和痴呆症风险新指南”指出，定期锻炼、不吸烟、避免有害饮酒、控制体重，以及保持健康的血压、胆固醇和血糖水平等，都有益大脑健康。他给出如下建议：

定期锻炼。每天30分钟以上的中高强度锻炼，就可以增加血流量，保持大脑清醒，还能减少糖尿病、心脏病和其他循环系统疾病风险。即使是低强度锻炼，也能振奋精神。

优质睡眠。研究表明，大脑每天会产生大量“垃圾”，睡眠能帮助排出垃圾，充足的睡眠是养护大脑的关键。不要熬夜，尽量在每晚11点前上床睡觉，睡够7~8小时。晚上9点后避免过于兴奋，不要进行K歌、应酬、玩手机等让大脑皮层比较活跃的活动。有睡眠障碍者应尽早就医治疗，以免加速大脑萎缩。

时常刺激。参加舞蹈、摄影或一门新语言的课程，练习瑜伽，从事园艺，做志愿者等，都能让大脑不断接受新鲜事物的刺激。日常开车时关闭导航;时常阅读;适度玩一些健脑游戏;下班走走不同路线;换只手接电话等，一些小的改变就能给大脑带来不同的刺激，激发活力。（记者 雷妍）