保健食品要醒目标注警示语

“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”警示用语区应当位于最小销售包装包装物（容器）的主要展示版面，所占面积不应小于其所在面的20％，使用黑体字印刷——这是国家市场监管总局8月20日正式发布的《保健食品标注警示用语指南》（以下简称《指南》）作出的规定，将于明年1月1日执行。

同日，国家市场监管总局还发布《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》（以下简称《办法》）。国家市场监管总局副局长孙梅君介绍，《指南》涉及产品上市后监管；《办法》涉及产品市场准入，将于2019年10月1日起正式实施。

《指南》要求，在保健食品标签显著位置，以“保质期至××××年××月××日”的方式清晰标注保质期，让保质期一目了然，方便消费者选购，严格履行企业主体责任。《指南》还提醒广大消费者，选购保健食品要认准产品包装上的保健食品标志（小蓝帽）及保健食品批准文号，注意标签说明书的要求和禁忌。

《办法》规定，除维生素、矿物质等营养物质外，纳入保健食品原料目录的原料应当符合下列要求：一是具有国内外食用历史，原料安全性确切，在批准注册的保健食品中已经使用；二是原料对应的功效已经纳入现行的保健功能目录；三是原料及其用量范围、对应的功效、生产工艺、检测方法等产品技术要求可以实现标准化管理，确保依据目录备案的产品质量一致性。存在食用安全风险以及原料安全性不确切的；无法制定技术要求进行标准化管理和不具备工业化大生产条件的；法律法规以及国务院有关部门禁止食用，或者不符合生态环境和资源法律法规要求等其他禁止纳入情形的，不得列入保健食品原料目录。