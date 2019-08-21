吃液氮冰淇淋小心冻伤

近来一款液氮冰淇淋成为乐于尝鲜的年轻人新宠。与此同时，因吃液氮冰淇淋引起的伤害事故已经见诸媒体。记者了解到，液氮冰淇淋是在普通冰淇淋的基础上，浇上适量的液氮，液氮冰淇淋在口味上与普通冰淇淋并没有太大差别，但由于其颜值高、外形新奇而受到追捧。

液氮可用于食品当中吗？食用液氮冰淇淋有没有安全隐患？湖北省武汉市第三医院烧伤科主任谢卫国表示，氮气是一种安全的气体，无色无味，空气中有约78%的成分为氮气，其化学性质不活泼且没有腐蚀性，少量食入不会对人体造成任何伤害。

不过，谢卫国表示，食用液氮冰淇淋毫无疑问是有安全隐患的。尽管液氮本身无毒无害，但其温度极低，在常压下温度可低至-196℃，若是长时间接触液氮或是大量液氮在皮肤表面汽化吸热，都会瞬间造成皮肤冻伤，甚至导致细胞组织坏死，引发不可逆的损伤。

武汉市第三医院目前虽暂未接到因液氮冰淇淋冻伤来就诊的患者，但接诊过因工业液氮受伤较重的患者。“液氮冰淇淋中含液氮少，后果还比较可控，但如果含液氮量储存较多，再不慎被碰翻，溅到人体皮肤，是会造成较为严重冻伤的。”谢卫国提醒，各位家长购买这类新奇的液氮冰淇淋给孩子食用时，要严格看管，防止冰淇淋中的液氮掉落在皮肤上，引发冻伤。

此外，由于液氮温度极低，加上一般用纸盒盛放，谢卫国建议，可用纸巾、软布包裹冰淇淋碗，以防止皮肤直接接触温度过低的冰淇淋碗而导致冻伤。若是皮肤不小心接触到液氮，则要用水冲对应的皮肤部位，或者用毛巾擦拭。一旦出现红肿、水泡等局部炎症反应，则应立刻去医院治疗。 （记者毛旭 通讯员陈舒）