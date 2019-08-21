让医师节的职业尊崇成为一种日常

近日，随着第二个“中国医师节”到来，各地举行了丰富多彩的庆祝活动。行业协会、广大患者向一线医护人员送上鲜花和贺卡。一些平日里严谨忙碌的医生也娱乐了一把，一首自创自唱自拍的“神曲”《我是医生不是神》道出了他们的喜怒哀乐。

医护人员是国民健康的守护者，现在中国主要健康指标已居中高收入国家前列，离不开一代代医师的不懈奋斗。犹记得，“糖丸爷爷”顾方舟为验证疫苗安全性，不惜拿自己和刚满月的幼子做“小白鼠”；“万婴之母”林巧稚做了一辈子值班医生，弥留之际仍喊着“快拿来！产钳，产钳……”直至今天，我们依然时常在暖新闻中见到他们的身影。饭吃到一半就留下“勿动！插管去了”字条的麻醉师，飞机上、公园里果断出手救人的医生护士，凡人义举为“医者仁心”写下生动注释。

设立“中国医师节”，体现了国家对1100多万卫生健康工作者的关怀和肯定，也承载了全社会对医生的尊崇。但我们必须承认，虽然职业污名化等问题有所改观，但医患关系仍时而出现不和谐现象，医生的执业环境远未达到理想状态。比如，孩子看病时又哭又闹，一些家长一言不合就对医生发飙；有些成人总带着“质疑精神”看病，一旦医生所言与网上搜索的“知识”不一样，就觉得医生要“谋财”……更不用说扇医生耳光、逼医生下跪、踹怀孕护士等恶性暴力行为。不理解、不尊重、不信任，部分患者的误解为医疗行业平添了几丝悲凉。

医生群体关乎公共利益，要是大家都不愿意当医生，那后果将由整个社会埋单。行业调查显示，高达六成的中国医生认为执业环境没有改善，半数医护人员认为工作没有得到社会认可。每逢高考季，“学啥别学医”“学医毁三代”总成业内“自嘲”的话题；有业内专家调查发现，医学工作者的孩子愿意学医且攻读医学相关科系的仅有8%，而前几年的数据显示，美国83%医生家庭的孩子首选学医。种种负面效应已经催生了现实苦果——比如，去年冬季流感高发，北京、杭州等多地医院的儿科里，人满为患、一号难求。即便医生们全员上阵、加班加点，一天看上近百个患儿，门诊号还是在上午8点就挂完。

医生对所有患者一视同仁，我们亦不能只在特定节日才感念他们的付出。相较于致敬帖刷屏一时，更需要的是人们能将尊医重卫的意识融入日常。作为患者，看病问询时，少些质疑、多点耐心；意见分歧时，少些指责、多点理解。也许只是等待一分钟、少说一句话，就能让医生更加从容地完成工作。而从深层来看，提高医者职业尊崇感，关键有赖于制度上的支持。近些年，相关改革渐次推开。“不以论文论英雄”的职称评审导向，跳出“以药养医”“耗材养医”的窠臼，设立“以技养医”的逻辑，一系列改革举措不仅让医生获得有尊严的阳光收入，也为整个医疗行业的良性发展奠定了基础。

医师节只有一天，但和睦医患关系、提升医生荣光是个长远课题。期盼相关改革持续深化，社会大众共同维护良好医疗环境和氛围。这是对医生群体的尊重，也是对我们自己幸福生活的守护。