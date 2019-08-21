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援建45个远程医学站点 覆盖县级以上公立医院

解放军总医院助力西藏健康扶贫

2019年08月21日08:37 来源：人民网－人民日报

人民网拉萨8月20日电  （鲜敢、张奎）西藏自治区人民政府与中国人民解放军总医院日前在拉萨签订《健康扶贫框架协议》，自今年9月起，解放军总医院重点围绕5种高原多发疾病实施精准健康扶贫，通过学科帮扶、人才培养、技术帮建、设备支持、远程服务等方式，助力西藏全面提高5种疾病的防治能力，助推当地脱贫攻坚任务早日完成。

据介绍，解放军总医院与西藏自治区联合开展健康扶贫，围绕当地“因病致贫、因病返贫”的主要疾病，包括肺结核病、病毒性肝炎等，安排5个全军医学研究所精准对接，以“五所”包“五病”，重点援建结核检测网络、远程医学网络等平台，开展医疗、教学、科研等精准帮带，构建以“病”为靶点、防治并举，吸引社会资源合力攻关的全方位、深层次军民一体的健康扶贫体系。对照2020年脱贫攻坚目标任务，解放军总医院将在重点疾病救治上，以全军骨科研究所、全军肝胆外科研究所、全军传染病研究所、全军结核病研究所、全军风湿病专科中心为主体，统筹全院相关学科力量，通过现地诊疗、远程医疗、人才培养、设备援建等方式，快速提高疾病救治能力。在传染病防治上，援助西藏自治区45个县以上医疗卫生机构，建立符合P2标准的实验室并投入使用，对口帮扶自治区第三人民医院提升传染病学科综合实力，争取建设区域传染病中心；在远程医学网络建设上，援建45个远程医学站点，覆盖县级以上公立医院，并免费提供远程医学服务；在人才培养上，每年免费接收自治区选送的100名专业技术人员进修培训。医院还将发挥自身的医疗大数据应用技术国家工程实验室综合优势，与当地和军队具备条件的医疗机构建立大数据共享联合体，在传染病、地方病、职业病等领域开展流行病学调查、疾病分析研究等协作攻关，精准高效提高维护驻藏部队官兵和群众健康的能力。

《 人民日报 》（ 2019年08月21日 06 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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