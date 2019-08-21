治理民办学校“掐尖”要处理好三大关系

教育部三令五申要求义务教育免试就近入学，然而一些地方小升初依然通过校外培训机构违规招考。近日，人民日报接到一些地方的中小学生家长反映，有的中学在小学升初中过程中，通过校外培训机构组织考试选拔。学校的“掐尖”式招生，迫使小学生在四五年级就参加各种课外班，校外补课之风盛行。

前不久发布的《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确，要实行公民同招、电脑摇号入学。治理义务教育阶段学校的“掐尖”招生，有现实必要性，但是，要让治理起到真正减轻学生负担、缓解家长焦虑的作用，必须处理好三大关系。

一是治理“掐尖”和推进义务教育均衡的关系。在治理“掐尖”时，需要分析民办学校为何“掐尖”？这有两方面原因：其一，义务教育不均衡，包括公办学校之间的不均衡，以及公办与民办学校之间的不均衡。其二，单一的分数评价体系，让基础教育“竞技化”。“掐尖”生源质量高，教师待遇高，吸引更优质的师资和生源，升学成绩超过所有公办校，这就成就了民办学校的“掐尖”。

因此，在治理“掐尖”时，需要切实推进义务教育均衡，否则，遏制了民办招生时的“掐尖”，会导致学区房热、学位房热，以及培训热升温。家长会为孩子进更好的公办校购买学区房，购买不了学区房，就近入学的学校教育质量不高，家长就会给孩子报培训班。也就是说，治理“掐尖”，限制招生是“表”，推进义务教育均衡才是“根”和“里”。

二是治理“掐尖”与满足受教育者差异化选择权的关系。在发达国家，发展义务教育的战略是公立（学校）不择校，择校到私立（学校）。私立学校满足的是受教育者的差异化选择，因为不管公立学校如何自主办学、多元办学，都无法做到满足每个学生的个性需求，私立学校就为受教育者提供了更多元的选择。我国发展义务教育，也是采取这一战略，但与发达国家不同，我国的民办学校招生带动了更激烈的升学竞争。这看似是民办学校的问题，但却是教育生态的问题，而治理民办学校“掐尖”，是把破坏教育生态的责任推给了民办学校，而这一治理就会带来一个根本问题，受教育者的差异化选择权如何满足？

治理基础教育生态，关键在于依法治教和改革教育评价体系。依法治教，是要求对公办学校、民办学校以及校外培训机构进行系统化治理，而改革教育评价体系，才能引导学校进行多元办学，公办和民办各具特色。

三是治理“掐尖”与公办民办学校协调发展的关系。当前有一种说法是，随着各级各类教育都进入普及化阶段，民办教育已经完成了使命，舆论场出现了各种说法，如民办幼儿园退出历史舞台，义务教育阶段应该完全公办等等，这是极不理性的。我国只是实现了教育的基本普及，而远没实现高水平高质量的普及，发展我国教育、实现我国教育现代化，必须长期坚持公民办并举。另外，民办学校在促进学校竞争、给学生差异化选择方面是不可或缺的，离开了民办学校的发展，我国很难实现《中国教育现代化2035》的目标。

治理民办学校“掐尖”，绝对不能变为“打压”民办学校。民办学校也是我国整体教育的一部分，需要通过规范民办学校招生、办学，促进民办学校与公办学校的协调发展，而不是“此消彼长”。在治理民办学校“掐尖”时，必须尊重民办学校的办学自主权，维护民办学校举办者的合法权利，这也是构建良好教育生态的重要部分。