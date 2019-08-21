治理“校闹”关键要完善防范处置标准

《意见》强调“不闹也赔”与“闹也不赔”十分重要。前者可保障受伤害方合法权益，显然能减少或者避免“校闹”；后者则是防止一些学校无原则“花钱买平安”，因为学校“花钱买平安”既助长了“校闹”，也浪费了公款。如果学校和有关部门严格落实《意见》，相信“校闹”现象会大幅减少。

教育部20日召开新闻发布会，解读教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部五部门联合印发的《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》（以下简称《意见》）。该《意见》明确了8种“校闹”行为，要求建立多部门协调配合工作机制，健全学校安全事故预防与处置机制，依法处理学校安全事故纠纷，依法打击“校闹”行为，为学校办学安全托底。（相关报道见A4版）

“校闹”是一种常见现象，某些家长以“闹”为博弈手段，目的是获取更多利益。这种现象不仅影响学校正常秩序和形象，还影响老师尊严，甚至对校园安全构成威胁。所以，五部门联合印发《意见》，以组合重拳治理“校闹”，此举很及时很必要，治理效果值得期待。

首先，《意见》是一剂“对症下药”的良方。比如，“校闹”产生的主要诱因是学校安全事故纠纷，《意见》首先从预防入手。再如，一些家长因为对“校闹”行为缺乏全面认识而“瞎闹”，《意见》明确了8种“校闹”行为，对家长而言是“红线”，也有利于规范执法。

其次，《意见》强调“不闹也赔”与“闹也不赔”十分重要。前者可保障受伤害方合法权益，显然能减少或者避免“校闹”；后者则是防止一些学校无原则“花钱买平安”，因为学校“花钱买平安”既助长了“校闹”，也浪费了公款。如果学校和有关部门严格落实《意见》，相信“校闹”现象会大幅减少。

但要从根本上治理“校闹”，则需要完善法治和相关标准。目前，《意见》明确了，一旦发生“校闹”行为，要求公安机关及时出警，依法制止。对于实施“校闹”行为，扰乱社会秩序、造成他人人身伤害或财产损失的，要按照《治安管理处罚法》的规定予以处罚。构成犯罪的，要按照《刑法》相关规定予以惩处。特别是对于故意扩大事态、教唆他人实施针对学校和教职工、学生的违法犯罪行为，或者以受他人委托处理纠纷为名实施敲诈勒索、寻衅滋事等行为的，要依法从严惩处。

不过，现行法律在预防、治理“校闹”方面还不太完善。比如，对学校安全责任的界定，目前只有少数地方通过地方法规来明确，如2018年12月，山东省颁布《学校安全条例》，但国家层面还缺少法律支撑。如果法律对学校安全责任不明确，既不利于事前预防“校闹”，也不利于事中事后处理“校闹”。

教育部相关负责人表示，拟推动先行制定相关行政法规，积极争取支持，推动《学校安全条例》制定工作。这是一个积极信号。其实，一些国家治理“校闹”也依靠法律，比如日本早在1959年就颁布了《日本学校安全法》。从某种意义上来说，制定《学校安全条例》或专门法律是治理“校闹”的基础。

而且，我们要意识到，“校闹”的诱因不完全是学校安全事故纠纷，老师惩罚某些学生也容易引发“校闹”。比如某小学教师正常批评学生，但家长诬陷教师辱骂、殴打学生，打横幅围堵校门，恶意纠缠、过度维权。对这种“校闹”，急需把教师惩戒权写入法律。据悉，将修改《教师法》明确惩戒权。

除了需要完善法律，是否还应该针对学校安全事故制定专门赔偿标准，也值得探讨。虽然《学生伤害事故处理办法》规定，学生伤害事故赔偿的范围与标准，按照有关行政法规、地方性法规或者最高人民法院司法解释中的有关规定确定，但这样的规定比较模糊，容易使某些家长产生争取更多利益的想法。

此外，还需建立高效、公平、公开的学校安全事故或者校园纠纷调查机制，这既能让家长和公众及时了解事故或纠纷真相，也能避免学校和家长“私了”，如此也能避免或减少“校闹”。