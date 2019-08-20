促旅游发展“沧海杯”第一届沙滩排球、足球邀请赛在沧州开赛

8月19日下午，沧州渤海新区“沧海杯”第一届沙滩排球、足球邀请赛在沧海文化风景区十里金沙滩开幕。此次邀请赛将充分体现沧海文化风景区十里金沙滩“有海有沙、有沙有玩-有比赛”的优势，丰富广大人民群众的业余生活，推动沧州渤海新区运动休闲城市建设和文化旅游产业实现穿新发展、绿色发展、高质量发展。沧州渤海新区党工委委员、管委会副主任刘兆忠为比赛开球。

开幕式上，模特走秀、旗袍展示、京剧串烧、民族舞表演、诗歌朗诵、歌曲演唱等节目先后登台，让时尚元素和传统文化在这里同台绽放，交相辉映，熠熠生辉。阳光、歌声、海风、海浪为这十里金沙滩升腾起一片勃勃生机。

据了解，沧海文化风景区是沧州渤海新区深入贯彻生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力发展全域旅游取得的丰硕成果之一。近年来，沧州渤海新区充分发挥旅游资源丰厚、历史文化底蕴深厚的优势，把“全域旅游”作为深化供给侧结构性改革、加快转型升级、走好发展新路的“引擎”，围绕打造国际滨海观光休闲旅游目的地目标，采取全景式打造、全产业发展、全方位服务、全区域管理模式，深入挖掘、整合、提升文化旅游资源，努力创建“人人参与、处处宜游、时时可游”的全域旅游改革示范区，曾经的“盐碱荒滩”实现了美丽蝶变。先后获评“河北省首批全域旅游示范区创建单位”“2018河北优秀全域旅游创建单位”“不得不去的周末旅游目的地”“不得不约的网红打卡地”“中国滨海旅游新兴目的地”等旅游风向标。

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