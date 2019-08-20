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孩子能否查幽螺

2019年08月20日14:28 来源：人民网-生命时报

广东读者冼先生问：我父亲最近查出幽门螺杆菌感染，家里人一直共餐，我们该做什么检查来看是否有交叉感染。家里小孩7岁，可以做检查吗？

中山大学附属第三医院消化内科副主任医师吴小琴解答：检查是否被幽门螺杆菌（Hp）感染有两大类方法。一类是非侵入性检测，包括：1.碳13、碳14尿素呼气试验，该检查方式很简单，吹口气就能完成，且不受Hp在胃内灶性分布的特性，是最受推荐的一种检测方法；2.抗体检测，也就是抽血检查血液中是否有Hp抗体,但不能用于根除治疗后复查,限于一些特定情况(如消化性溃疡出血、胃MALT淋巴瘤和严重胃黏膜萎缩)等；3.抗原测定法，即检查粪便中是否有Hp抗原，尿素呼气试验配合欠佳人员可以考虑这种检测。

第二类是侵入性检查，包括胃镜下快速尿素酶试验和组织学方法检测。胃镜除了可以看到胃部的情况，还可以取一些组织做快速尿素酶试验或病理活检，两者均可以对Hp进行检测。

儿童Hp感染与成人不同：儿童感染者发生严重疾病的风险很低；其生长发育过程中，有一定的自发清除率；治疗的抗菌素选择余地小、服药依从性差、对药物不良反应耐受差等；儿童Hp感染根除后再感染率比大人高。基于这些原因，目前不推荐14岁以下儿童行常规幽门螺杆菌检测，除非有消化性溃疡、已行胃镜检查的儿童。

(责编：李轶群、杨迪)


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