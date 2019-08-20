北京读者石先生问：我今年58岁，有动脉硬化和颈动脉狭窄，平时吃降脂药，但还是担心脑梗，平时可以怎么做来预防？

火箭军特色医学中心血管神经外科主任医师姜卫剑解答：脑梗是中老年人的易患疾病。随着身体逐渐老化，中老年人的血管强度下降，容易堵塞，而大脑又是血管网络密布的部位，更容易堵。严重的脑梗对生命威胁极大，中老年人应该从以下几个方面来预防。

1.健康饮食。限制主食摄入量，控制体重；少吃动物脂肪和内脏，这些食品含有很高的胆固醇及饱和脂肪酸，容易加重动脉硬化；多吃新鲜蔬菜水果、深海鱼类；控制盐分、总热量的摄入。

2.加强运动。坚持适度的有氧锻炼，如慢跑、跳健身操、骑单车、游泳等。运动能使大脑的兴奋和抑制节律保持和谐，同时又增强心肺功能，促进血液循环，都能给大脑充足的血液和氧。每天活动半小时到1小时，每周至少5天。

3.语言交流。语言是锻炼大脑的体操，平时多动嘴交流，对象可以是儿女、街坊、亲戚、朋友等。另外还要多动脑、勤思考，多看些有益身心健康的书刊杂志。

4.作息规律。坚持早睡早起，避免熬夜，晚上10点半之前上床睡觉，睡觉前不要喝茶，不要看电视太久。

5.定期体检。最好每半年检查一次血脂和颈动脉超声。管理好血压、血糖、血脂，尽量控制在正常水平。

6.减压。不要给自己过大的压力，工作以外时间，打打牌、下下棋、听听歌、逛逛公园等，尽量让自己放松下来，节假日可以和家人出去旅游、踏青、赏花等。