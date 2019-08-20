湖北读者姚女士问：我今年28岁，最近两年经常头疼，地方比较固定，呈阵发性，转头、吃饭下咽时疼痛明显，无明显诱因。严重时还伴有恶心、犯困，请问这是啥原因？

武汉市中心医院神经内科副主任医师旃培艳答：根据您的描述，初步考虑为偏头痛，主要表现有剧烈的搏动性头痛，位于头部一侧或双侧，活动时加重，可伴随恶心和呕吐。一些因素可诱使偏头痛，如强光、长时间注视电子屏、噪声、熬夜，过劳、饮酒、体内缺水、湿热气候、口服避孕药等。轻中度偏头痛发作时可口服止痛药；出现呕吐，可用胃复安等止吐药；头痛较重时，可用曲普坦类药物。频繁发作的患者（每月3次以上），发作间歇期可服用心得安类和阿米替林等预防性药物。但切忌自行频繁服用非处方止痛片，以免造成反跳性头痛。

此外，要考虑紧张型头痛。其发病与社会心理压力，焦虑、抑郁等精神因素，肌肉紧张，滥用止痛药物等有关，病程较长，可持续数十年，常反复发作，其治疗药物与偏头痛相同。同时，应注意做好心理调节。