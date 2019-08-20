穿得漂亮，心情也变好

英国国家统计局数据显示，抑郁症影响到大约10%的人口，发病率和诊疗率仅次于高血压。英国《镜报》最新载文，总结了经科学研究证实的可改善心情、减少抑郁的10个生活习惯。

1.少看电子屏幕。瑞典研究人员发现，每周使用电脑或手机等屏幕设备更多的女性容易罹患抑郁症。原因是睡眠不足和缺乏面对面交流。专家建议，少看屏幕多读书，可提升快乐感和生活满意度。

2.关闭夜灯。美国俄亥俄州立大学一项研究发现，夜间睡眠时间的灯光（尤其是电子产品散发的蓝光）会干扰褪黑激素分泌，影响正常入睡和睡眠质量。建议关掉身边所有电器，拉上厚窗帘，确保黑暗睡眠环境。

3.穿上心仪服装。英国赫特福德郡大学最新研究发现，着装是心情的一面镜子，一旦穿对衣服，心情更加舒畅。另外，蓝色服装对降低血压和平静情绪有积极影响。

4.避免优柔寡断。美国心理学家巴里·施瓦茨表示，对有些人来说，选择并非多多益善，而是意味着更大压力、焦虑和抑郁，幸福感随之一落千丈。建议看准目标，明确决断，可令人心情更加轻松。

5.远离香烟。美国加州大学一项为期6年、涉及8556名成年参试者的研究发现，吸烟会使抑郁症风险增加41%。尼古丁使“兴奋”的大脑化学多巴胺飙升，然后直线下降，让人感到沮丧。建议彻底戒烟并尽量远离有烟环境。

6.常吃深海肥鱼。挪威一项涉及近5000名志愿者的研究发现，经常吃鱼（尤其是三文鱼、鲭鱼、沙丁鱼等深海肥鱼）的人群罹患抑郁症的风险明显更低。鱼肉中富含的多不饱和脂肪酸可起到稳定情绪的作用。专家建议每周吃两次，不爱吃鱼的人可改服鱼油补剂。

7.多吃新鲜果蔬。英国伦敦大学学院一项研究发现，新鲜水果蔬菜吃得少的人群最容易出现沮丧抑郁。其中富含的抗氧化剂可减少自由基损伤。

8.不过量饮用咖啡。研究发现，咖啡因摄入过量也会像糖和脂肪一样让人情绪失控。它会刺激大脑压力反应，加速肾上腺素分泌，导致肾上腺持续超载，增加慢性焦虑、恐慌和情绪低落等风险。建议少喝含咖啡因的饮料，下午4点后应完全避免，可用茶代替。

9.避免服用激素类口服避孕药。丹麦哥本哈根大学一项涉及100多万妇女的研究发现，激素类避孕药会导致抑郁风险增加23%~34%。发现激素类避孕药不合适时，最好选择其他药物或避孕方式。

10.不滥用抗生素。以色列特拉维夫大学研究发现，只服用一个疗程的抗生素（包括喹诺酮类和青霉素）就会使抑郁和焦虑风险增加约25%；2~5个疗程则会增加50%。专家表示，抗生素导致肠道菌群失衡是问题的关键，喝酸奶、补充益生菌和吃酸菜等发酵食物有助恢复肠道菌群平衡，进而提升情绪。▲ （陈 希）