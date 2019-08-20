调动情绪，工作的一部分

受访专家：武汉大学现代心理学研究中心特约研究员 韦志中

自古以来，日出而作、日落而息，工作劳动是人们持续了千百年的状态。工具越来越发达，科技越来越进步，可工作反而会拖累身心。很多人上班踩着点来，工作时候总想着干点其他事情调剂一下，上班总分心，其实也没干什么事儿，可就感觉特别累。武汉大学现代心理学研究中心特约研究员韦志中分析，工作时心累可能有以下三方面原因。

1.调动意志力。无论是什么工作，只要是在做自己喜欢的事情，人都能够全身心投入，心思和力气往一处使。但在职场中，很多人都做着自己不感兴趣的工作，或者一天的工作里总有自己不想做的事。面对这些“不喜欢”“不情愿”，我们就要花心力去调控意志，“控制”甚至“强迫”自己去做，时间久了当然就累。面对这种情况，可以准备个本子，写下每天的任务，将所有事情进行排序，按照自己的喜好或者规划来完成，而不是被任务牵着走。

2.维护人际关系。每个人都不是孤岛，需要时刻与别人打交道。工作也从来不是一个人就能完成的事，要不断与人沟通协作才能完成。如果工作中的各种人际关系稳定、和谐，心情就会愉悦甚至有幸福感；但如果工作中环境里充满隔阂、不理解、不配合，就需要我们在很大程度上控制情绪，这让人很疲惫。心理学家曾提出自我损耗理论——在短时间内，需要控制的行为越多，消耗的心理能量就越多。其中，脑力劳动、情绪控制等，都属于强耗能行为。工作中“情绪劳动”过多的人，要明确职场中关系的核心是“同事边界”和“自我定位”，没必要投入太多私人感情，尽量不讨好、不抱团、不打听；能帮忙尽力而为；做到实话实说；不为争一时之快而吵架。

3.慢性压力。压力一般分为急性压力和慢性压力。前者是指面对突发情况时产生的压力，例如突然有恶狗在后面追你，身体就会产生应激反应来迅速躲避危险；慢性压力则是强度不是很大，但慢慢折磨心理的状态，例如工作中始终要为达到绩效而焦虑。两种压力的区别在于，急性的压力解除后，身体能迅速恢复；而慢性压力则会让身体长期处于应激状态，始终无法有效放松，导致身心俱疲。为减少慢性压力带来的伤害，日常可以练习冥想、瑜伽；调整饮食结构，减轻高热量给身体带来的负担；调整作息，早睡早起并找到自己喜爱的运动方式。

无论是哪种原因引起了内心疲惫，归根结底都还是来自工作本身。努力克服工作带来的焦虑，可将关注点放在工作目标和成就上。让每天的情绪，从讨厌变成看到自己的进步；也要突破工作局限，尝试多种可能性；如果实在无法从职业中获得快乐，就在工作之余多找些乐子。（记者 李 爽）