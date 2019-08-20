主讲人：浙江大学医学院附属妇产科医院主任医师 胡燕军 □主治医师 周菲菲

自然流产，是无法选择的自然规律，大多数女性之后还有重新怀孕生子的机会。但如果这种流产一而再、再而三地发生，就形成了“习惯性流产”，给女性患者带来心理和刮宫的双重痛苦。本文我们将揭开习惯性流产的面纱，帮患者客观理性地面对这个“敌人”，并努力战胜它。

1.“习惯性流产”到底是什么？“医生，我已经流产三次了，每次都是两个月左右开始有胎心，然后就莫名其妙没有了，只好清宫。现在又怀上了，虽然很希望有一个健康的孩子，但是一次次流产刮宫，真的令我感到很恐惧。”患者是一位典型的习惯性流产患者，而且在没有查明原因的时候，又怀孕了。

其实，习惯性流产并不是现在才有的，中国古代就有“滑胎”“数堕胎”的说法，它是指连续发生2次或2次以上的自然流产者，其发生率在总的自然流产（15%~20%）中占1%~5%。导致该病的原因非常复杂，包括遗传因素、解剖因素、内分泌因素、自身免疫因素、血液高凝状态（易栓症）、免疫因素（原因不明）、感染等。值得关注的是，随着流产次数的增多，虽然胚胎染色体异常的比率下降，但易栓症和免疫等病因占比却逐渐上升。

2.习惯性流产需要做哪些检查？（1）常规检查：血常规、肝肾功能、微量元素、空腹血糖、空腹胰岛素、支原体、沙眼衣原体、单纯疱疹病毒全套检查；（2）甲状腺功能检查；（3）血液高凝状态（易栓症）检查：凝血功能、D-D二聚体、同型半胱氨酸；子宫动脉血流阻力指数超声检查；（4）免疫因素检查：淋巴细胞/活化因子、抗磷脂抗体、狼疮抗体、抗子宫内膜抗体、抗精子抗体、抗血小板抗体等；（5）夫妇双方染色体检查；（6）阴道三维超声检查。

3.习惯性流产如何治疗？习惯性流产原因众多，医生会根据病因个体化治疗：（1）若是遗传因素，夫妇双方染色体异常，则需要到遗传咨询门诊就诊，决定是否需要行辅助生殖技术；（2）若是解剖因素，如子宫畸形、宫腔粘连等问题，则需要通过手术治疗，积极达到 “土壤”好“种子”才能着床的效果；（3）感染因素：如支、衣原体感染等，西药治疗更快速便捷。同时建议患者孕前至少治疗3个月，然后根据病情稳定程度再考虑是否进入试孕阶段。

习惯性流产的绝大部分患者，除了以上三个因素，还夹杂着其他几方面原因，比如免疫异常、血栓前状态、子宫动脉血流灌注异常、内分泌异常等。

其中，在免疫及内分泌治疗方面，保胎高成功率的前提是，一旦决定药物治疗，一定要遵医嘱用药，不能擅自停药或断续服药；血栓前状态也需孕前调理，根据不同病因，调理1~3个月不等；单纯子宫动脉血流灌注异常患者，一旦出现停经、发现妊娠后应立即就诊，提高保胎成功率。此外，患者还要保证每天40分钟到1小时的有效锻炼时间。

习惯性流产患者求子之路艰辛，但只要在孕前调理好身体，再尝试怀孕，孕后保胎就会更容易。而且在医生和患者的共同努力下，依然有很高的治愈可能。▲