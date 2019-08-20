牙疼不是病？牙髓发炎得赶紧治

6岁的豆豆最近两天一直喊牙疼，拒绝吃饭，痛起来还一直拍打自己的脸，家人看着很是心疼。到医院口腔科一检查，竟被告知得了“牙髓炎”，需要进行根管治疗。不是普通的牙疼吗，怎么会这么严重？豆豆一家很是不解。对此，医生解释是蛀牙引起的。原来，从一年多前，豆豆就开始有蛀牙了，可家长觉得孩子已经快6岁了，马上就换牙了，所以就没带他到医院治疗，没成想，龋洞已经深到髓腔了。

连日来，山西晚报记者走访省城部分医院口腔科了解到，像豆豆家人一样因认识误区导致孩子“牙髓炎”发作、造成严重后果的患者不在少数。山医大二院口腔科牙体牙髓牙周病门诊患者中，“牙髓炎”患者占到近六成，主治医师邢业兴提醒广大公众，千万不要被“牙疼不是病”所误导，出现牙疼等症状，一定要及时到专业医院就诊，以防延误治疗，造成严重后果。同时，他就门诊中常见的就诊误区进行了梳理，希望能给大家一些帮助。

误区一

乳牙不用管 迟早都要换

医生解读：乳牙对于孩子而言至关重要。乳牙引导恒牙生长。恒牙会沿着乳牙的轨迹萌出，如若乳牙过早丧失，恒牙就会因空间不足而萌出到不正常的位置，最后导致恒牙排列不齐。又或者是过早萌出的恒牙牙根会发育不成熟，具体表现为孩子牙根短，很容易松动，甚至脱落。同时，龋坏的乳牙如果不治疗，会引起牙髓和根尖病变，根尖病变进而又会影响继承恒牙的发育，造成牙齿呈黄褐色，牙齿表面有缺陷，抗酸性差，是很容易患龋的。

在日常生活中，由于龋齿单侧疼痛，孩子就用偏侧咀嚼，长此以往，少用的一侧牙齿就容易形成牙石，使得牙龈发炎红肿。乳牙患龋还会导致孩子咀嚼功能下降，没能将食物咀嚼烂，会影响胃肠道消化吸收，导致营养不良；或是因牙疼、塞牙等原因易使孩子养成偏食的不良习惯，这些都严重影响孩子生长发育。比较常见的现象还有，如果孩子乳牙严重龋齿，特别是前牙的龋齿，会严重影响他们外表美观，我们常说的“地包天”也是因牙髓病而发生。也有部分孩子有偏侧咀嚼，这同样会影响其面部的正常发育，使面部左右不对称。乳牙龋齿，尤其是前牙的严重龋齿，同时会影响孩子的发音。

根据第三次全国口腔健康流行病学调查结果显示，我国5岁以下儿童乳牙龋坏患病率高达66%，儿童恒牙龋坏率达29%，近年来比率更是呈现上升趋势。在乳牙龋坏的病例中，年龄最小的患儿仅1岁。这些数据都告诉我们，乳牙疾病预防与治疗是刻不容缓的，我们应当注意！

如何帮助孩子预防或者治疗乳牙疾病呢？最根本的还是要坚持早晚刷牙、饭后漱口。而对不能够自主清洁口腔的孩子，那就需要家长留心，在每次进食后及睡前，让孩子喝些温水，或者用纱布蘸上温开水给孩子轻擦牙龈和口腔。婴幼儿不能含着奶瓶、乳头睡觉。少让孩子进食饼干、糖果等甜食，喝水以白水最佳，少喝饮料。

误区二

补牙一次性就可以搞定

医生解读：蛀牙按照龋坏的程度，可以分为浅龋、中龋和深龋三种，对症下药，它们的治疗方法自然也不同。浅龋和中龋只需进行“补牙”即可。一般情况下，当蛀牙的病变只是到达牙釉质层或牙本质层时，一般一次就可以补好，有时也可能需要再进行一次“安抚治疗”，也就是两次可以补好。还有一种情况是，深龋未至牙髓炎时，也是可以一次补牙完成的。

但是倘若深龋至牙髓炎时，或者牙髓炎进一步病变深入到牙齿根部及根周组织，出现根尖周炎时，一般的“补牙”就无法奏效了，这时需要进行根管治疗。所谓根管治疗其实就是不仅仅是要将“根管”中的牙髓“杀死”，还要将牙髓从“根管”中清除出来，然后要进行彻底清理和严格消毒，并用人工的充填材料将“根管”严密填塞。在进行根管治疗时，首次就诊，首先需要进行牙髓失活或牙髓摘除，通俗来讲就是“杀神经”或“抽神经”，这一步的目的是减轻患者的疼痛。结束这一步之后过一周来进行复诊。复诊是进行根管预备，主要是通过消炎使根管处于一种无菌的状态。因为一次消炎需一周时间，也就是说消完炎症一周后复诊，炎症较严重者就需要进行数次消炎，直到症状完全得到控制，才能进行下一步。接下来再次复诊，就可以进行根管填充了，随后便能进行最后一步——补牙。

也有很多人说，我治疗已经完成怎么还牙疼，这不正常啊。事实上，因治疗需要，对牙髓进行失活，在封失活药后的当天或次日，因为药物作用是有可能出现牙痛的，但这种疼痛不会很剧烈并且不会持续很长时间，所以耐心观察、等待。另外，因为在补牙制备洞形的过程中消毒药物刺激牙髓，可能出现短时的冷热刺激痛，此类情况不需作特殊处理，1到2天后一般就可以自行恢复。所以说，出现牙痛，无需担心。若不属于上述情况，还是要尽快去医院寻求帮助。

误区三

根管治疗做完无需戴冠

医生解读：我们的后磨牙在正常咀嚼时可能会承受到五十至七十公斤的力量。在对误区二的纠正中，对根管治疗做了形象的说明。因而可以知道，根管治疗后的牙齿其实是非常脆弱的。一方面，需要进行根管治疗的牙齿，一般已经是蛀牙缺损很大，这个时候虽然根管治疗完成，但是剩下的牙体组织非常脆弱，很容易折断、裂开，失去正常的功能，单纯用材料是没有办法恢复功能的。另一方面，根管治疗是以药物和器械的操作来将根管内的残渣、细菌尽可能地清除干净。然而，这样的消毒过程如果要认真地进行，就必须去除掉不少已经被细菌感染的牙齿和修正的牙体组织。所以大部分的牙齿一旦进行根管治疗，可能不太足够支持咀嚼的力量，极大可能断裂。再者经过根管治疗后，牙髓被清除，牙齿失去了来自牙髓的营养供应，脆性增加，极易劈裂。

所以，根管治疗之后的牙齿是很需要被保护起来的，这就体现了需要戴牙冠的重要性，牙冠就相当于牙齿的保护壳。但需要注意的是即使戴上了牙冠，还是要多加小心，毕竟牙冠只是起到保护作用。

生活中，我们要避免去咬硬物。虽然牙齿在根管治疗后基本恢复了咀嚼功能，但是失去了牙髓，牙齿比以前要脆弱很多。同时，在刚做完根管治疗之后的一段时间，如果牙齿出现疼痛、红肿的现象，这时一定要及时去医院检查治疗。再者，做了根管治疗，患牙恢复健康了，但是如果整体的口腔卫生状态没有发生改变，牙齿之后还是会出现病症。因此，依然要多注意口腔卫生，养成早晚刷牙，饭后漱口的良好卫生习惯。

（山西晚报记者 薛琳 实习生 王倩）