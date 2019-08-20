如何让宝宝告别痱子的烦恼

夏季天气闷热，看着自家宝宝长痱子，又疼又痒，家长们的心都碎了。在重医儿童医院门诊皮肤科，时常可以看到家长们抱着长痱子的宝宝问医生，宝宝怎么就长痱子了呢？怎么治疗？以后怎么预防？就此，重医儿童医院皮肤科副主任罗晓燕医生来支招，让宝宝和痱子说拜拜，轻松度过这个夏天。

宝宝又抓又挠 家长不敢乱来

市民张女士今年28岁，上周末因为宝宝长痱子令她焦头烂额。“我家妞妞2岁了，星期六发现她的颈部胸部很多红疹子，她忍不住去抓，有些地方都破了，看着很心疼，天气又热，怕伤口化脓。”张女士说，看宝宝如此，周末的安排都只有取消，赶紧送到医院来进行治疗。

罗晓燕医生介绍，痱子是由于环境中的气温高、湿度大，出汗过多不易蒸发、汗液浸渍皮肤后不能正常从汗腺排出，导致汗腺破裂、汗液外溢刺激到周围皮肤组织，出现的丘疹、丘疱疹和小水疱的症状。“这就是为什么痱子喜欢长在皮肤出汗多，比如衣服、尿不湿覆盖的部位。”罗晓燕医生说，“额头、颈部、腋下、背部、大腿根都是痱子‘青睐’的部位，而宝宝是可以全身长痱子。”

有些家长会问：我的宝宝并没有出很多汗水，为什么也长痱子？罗医生解释，那是因为除高温和高湿度外，夏季皮肤表面大量繁殖的微球菌如表皮葡萄球菌等也参与和促进痱子的形成。

痱子分4种

莫要搞混淆

痱子也有多种形态，在临床上常易导致误诊，与湿疹，夏季皮炎，脓疱疮等炎症性与感染性皮肤病相混淆。

1.白痱:学名晶痱，是汗液外溢在表皮浅层所致。因此，水疱小而密集，疱壁薄、清亮，周围不红，轻轻擦拭就会破，干了后会有细小的脱屑。一般不痒，天气凉快或勤洗澡，几天就会自行消退，这是痱子中最轻微的类型。

2.红痱:是临床上最常见的类型，由于汗液外溢在表皮深层所致，可融合成一大片，又痒又痛，形成圆而尖形的针头大小密集丘疹或丘疱疹，周围轻度红晕，常发生在头面，手肘，颈胸背，臀部等部位，易与湿疹混淆。

3.脓痱:红痱的水疱顶部出现脓点。容易出现在宝宝的四肢屈侧、会阴部等皱褶部位和小儿头部，易与脓疱疮等感染性疾病混淆，但本病脓疱属于无菌性获非致病性球菌所致。

4.深痱:本型少见，由于汗液外溢在表皮及其下面的真皮交界处。多发生于严重且反复发生的红痱。皮疹泛发时，除面部、腋窝、手足部位代偿性出汗增多，其他部位汗腺基本丧失功能而导致少汗或无汗，临床科出现热衰竭，多合并出现疲劳、食欲差、倦睡、头痛、眩晕等全身症状，见于极端高温气候地区。

预防宝宝长痱子

掌握四个关键词

1.降温：很多妈妈担心宝宝吹空调容易感冒。根据空调情况，把空调开到25度以上是没有问题的。空调和风扇也不要直接对着宝宝吹，同时注意保持空气的流通。

2.清洁：保持皮肤清洁，夏季一天可以为宝宝洗两三次温水澡，有利于洗掉汗液，留心清洁胖宝宝的褶皱处。

3.干燥：给宝宝穿宽松透气棉质的衣服，宝宝流汗时，及时擦干，尤其是皮肤褶皱处汗液容易积聚的部位，停用油腻的护肤用品。

4.补充水分：痱子是汗腺代谢异常引起的，需要适时补充足量的水份，汗水才能带走身体热量。因此，天气炎热时需要适量多饮水。除了多饮水，可以喝点绿豆汤清热解暑化湿。

宝宝长了痱子

该如何处理？

通常通风、干爽、气温低的环境下，痱子会好转或自行消退。甚至轻微的痱子，冲个凉就会好很多。消退时间的长短与痱子的严重程度、分型、环境等有关。至于外用药物的选择，可以选用炉甘石类制剂，用前摇一摇，洗完澡涂在长痱子的地方。当痱子出现破溃糜烂及感染时，需及时就医。

罗医生提醒，痱子不可轻视，除容易误诊外，治疗不及时还可导致继发感染，因此需带孩子到专科医院皮肤科就诊。

（记者 文翰）