电子烟：产业繁华背后的健康隐忧

当前，电子烟正受到多方关注。

在淘宝搜索“电子烟”，有多达100页的搜索结果，“口感纯正、小巧方便，还不会被周围人嫌弃”，不少消费者对其爱不释手。

电子烟算不算烟？对人体有没有危害？这些问题一直存在争议。

“必须严格电子烟监管，按照国家控烟履约工作部际协调领导小组的工作安排，国家卫生健康委员会正在会同有关部门开展研究，计划通过立法方式对电子烟进行监管。” 近日，在健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会上，国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安表示。

热度蹿升的市场宠儿

近年来，国内电子烟产业快速发展，并成为资本市场的“宠儿”：已有数十亿元资金进入电子烟行业，成为新的创投风口，还有更多的电子烟品牌正在进行天使轮、A轮融资。在今年4月举办的深圳国际电子烟产业博览会上，参展的电子烟企业多达1500家。主办方预计，明年形势会更加火热，将有来自80多个国家和地区的2500家企业参展。

中商产业研究院公布的数据显示，我国电子烟市场规模已由2012年的0.61亿美元迅速蹿升至2018年的7.44亿美元。特别是在2015~2016年，更呈现出“垂直增长”趋势，从1.21亿美元扩大到5.05亿美元。电子烟产量也从2014年的6亿支左右增长到2018年的22亿支左右。电子烟生产商麦克维尔2018年营收达到11.76亿元，净利润为1.98亿元。相关资料显示，截至目前，国内资本市场有“电子烟概念”相关上市公司不下20家。2018年，仅劲嘉股份、美盈森、和而泰、顺灏股份、亿纬锂能、东风股份、盈趣科技7家公司就创造了218亿元的营收，合计净利润近36亿元。

“电子烟市场还将继续扩张。”中国控烟协会副会长廖文科表示，虽然近年来我国控烟力度持续增大，效果逐渐显现，但我国成人吸烟率仍达27%。烟民基数大，给电子烟提供了可观的潜在市场。

除烟民以外，电子烟还有另外一个潜在的受众群体，即不吸烟或者偶尔吸烟的年轻人。“与2015年相比，接受调查的人群中，听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例，以及现在使用电子烟的比例均有提高，且大部分是年轻人。”在健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会上，毛群安表示，互联网的普及拓展了电子烟的销售渠道，也使越来越多的年轻人了解、尝试电子烟。

“这是我最担心的。”面对飞速增长的电子烟市场，廖文科表示，电子烟商家可能利用年轻人赶时髦、好奇的心理，将本不吸烟的年轻人发展为烟民。

难以自圆其说的功效

很多电子烟商家宣称电子烟不含尼古丁，具有辅助戒烟等功效。淘宝上销量颇高的“探索”牌电子烟，在产品介绍中标明了“戒烟三部曲”——辅助戒烟、简单替烟、轻松控烟。据天眼查，“蓝白电子烟”在品牌介绍中称其是“专注烟民健康的科技公司”。甚至还有自媒体宣称“吸电子烟是一种成熟的戒烟方法”。

然而，只要消费者足够细心，就可以发现这些产品宣传中的自相矛盾之处。“探索”牌电子烟在未成年人及人群禁用提醒中标明“本品含有尼古丁，尼古丁具有成瘾性，未成年人使用电子烟会严重影响呼吸系统、肺部”；“蓝白电子烟”官方微博“蓝白官微”的简介中提到，“蓝白电子烟”的材料包括烟碱，而烟碱就是尼古丁。

“目前尚未有临床研究证明电子烟能帮助戒烟。”北京协和医院胸外科刘洪生主任医师表示，在含有尼古丁的情况下，电子烟和普通香烟一样具有成瘾性，烟民放弃普通香烟转而选择电子烟，只是换了一种吸食尼古丁的形式，本质是相同的。

相比于普通香烟，电子烟的成分更加复杂。刘洪生认为，电子烟只是理论上对人体危害更小，实际上安全隐患或更甚于普通香烟。因为电子烟除了含有尼古丁以外，还可能含有甲醛、乙醛、丙烯醛等有毒的醛类物质，多种化学物质混合会对人体产生复杂的影响，可能导致心脑血管疾病和肺癌。

今年央视“3·15”晚会曝光了电子烟的部分危害，现场测试的4种烟液每100次抽吸产生的电子烟雾中甲醛检出量为2.3mg~14.9mg，是我国居室内空气中甲醛最高容许浓度0.08mg/m的数十倍甚至上百倍，其对人体的危害不言而喻。

“总体来说，我们对电子烟的认识还很不够。”廖文科认为，相关专家应进行更多的有关电子烟危害的研究。企业在宣称电子烟产品无害的同时，要提供科学依据和研究数据。

监管类别亟待明确

电子烟市场的规范问题也越来越受到业内关注。

“首要问题是如何给电子烟‘贴标签’。”廖文科表示，目前电子烟处于无产品标准、无质量监管、无安全评估的“三无状态”，其产品性质也尚未确定，监管部门难以根据职责对其进行监管。只有确定了电子烟所属的类别，具体的监管部门才有监管发力点。

在电子烟分类问题上，各国有不同看法。在世卫组织成员国中，有30个成员国禁止电子尼古丁传送系统，有65个成员国对其实施管制，29个成员国把尼古丁含量多少作为区分治疗产品或消费产品的依据，18个成员国将其作为烟草制品进行管制，31个成员国将其作为消费产品进行管制。

“我认为电子烟应当被纳入烟草类别进行监管。目前，民航部门将电子烟纳入‘烟’的范畴，《中国民用航空局公安局关于维护民用航空秩序保障航空运输安全的通告》中将吸烟(含电子香烟)明确列为航空器内禁止的行为之一。8月2日在上海航空航班上吸电子烟的乘客受到了行政处罚。”廖文科表示，含有尼古丁以及成瘾性是烟草的本质特征，在这方面电子烟与普通香烟并无差别。此外，必须严格规定电子烟所含成分的种类和含量，并限制其雾化功率，加强生产过程监管。有关部门还应对互联网电子烟广告加大监管力度，以监管烟草广告的标准来监管电子烟广告。

目前，国家卫健委正会同有关部门积极推动电子烟监管的立法工作；国家标准化管理委员会官方网站显示，包括烟液、器具、释放物、包装标识、贮藏及运输五部分的电子烟国家标准已进入审查阶段。（记者 康绍博）