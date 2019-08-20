尊医重卫让健康中国行稳致远

8月19日，第二个中国医师节正式到来。这是全国卫生与健康工作者的共同节日，也是继教师节、护士节、记者节之后的第四个行业性节日。对那些坚守岗位、不辞辛劳的医务人员，无论熟悉或陌生，我们都应该道一声“节日快乐！您辛苦了！”

没有全民健康，就没有全面小康。习近平总书记高度重视卫生健康工作，强调经济要发展，健康要上去，人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。党的十九大报告也特别指出，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

近年来，我国医师数量和质量稳步增长，医疗服务水平不断提升。截至去年底，执业医师数量达到360.7万，年诊疗人次超过83亿。在越来越多社区和基层，我们看到，医疗服务的设施更全了、人手更足了。有全科医生在家门口为你问诊把脉，“小病不出门，大病不耽误，康复在社区”渐成常态。医师队伍的壮大、服务意识的提高，最终都化作实实在在的健康福祉，使人们获得感、幸福感、安全感的增进，既看得见又摸得着。

医生的工作，看似平凡实则伟大。坐门诊，他们望闻问切地查体、开单、定处方；做手术，他们开胸钻孔、切病灶；查病房，他们观察、询问、写医嘱。为了使病患早日康复，很多医生经常加班加点、深夜返家。辛劳如此，许多人一句怨言都不会多说。敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆……一个个全心全意为人民健康服务的身影，绘就成“医者仁心”的群像。

其实在我们身边，这样的例子并不少见。在重症医学科（ICU）工作20多年，广州医科大学附属第三医院的王懿春医生，常常昨日的辛劳还没洗却，第二天清晨便早早来到病房，工作中加班加点、没有节假日已成习惯。中山大学附属第三医院的周少丽医生，从事麻醉医学长达26年，在她的作息表里，早上7时进行术前准备，晚上下了班，还要完成学术、临床科研和教学工作，每天13个小时的工作时间已成常态。对医生来说，压力大、强度高这点，很多人深有体会。可一想到能挽救患者生命、减轻患者病痛，再怎么辛苦也都值得。

从这个角度而言，医师节的设立是荣誉，它属于每一个坚守岗位、兢兢业业的医务人员；也是号召，号召全社会进一步尊重医生、理解医生，形成尊医重卫的良好氛围。这氛围不是别的，就是对医生工作的支持和配合，对医生辛劳的体会和谅解，对医生职业的尊重和认可。

对此，一方面要在育才上下功夫，切实完善培养机制、改进培养办法，尽快补齐一些专业医种的人才缺口，为医师成长成才创造良好环境。另一方面要在改革上下功夫，按照大健康、大卫生的理念做好顶层设计，将健康融入政策，为解决看病难、看病贵问题找到方向和路径。比如，加强全科医生队伍建设，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉；加快医疗卫生职称评审制度改革，对符合相关考核要求的紧缺专业人才，直接考核认定为基层副高级职称。

健康一事，非卫生系统一家之职，非医务人员一人之责。每个人都参与进来、一起努力，才能提高整个社会的健康水平，才能支撑起朝气蓬勃的健康中国。

（广州日报评论员 毛梓铭）