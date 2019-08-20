弘扬崇高精神聚力健康中国

8月18日，2019年“中国医师节”庆祝大会暨第三届中国医学人文大会在北京人民大会堂召开。十三届全国政协副主席李斌、国家卫生健康委副主任王贺胜、国家中医药管理局副局长闫树江等出席。

“新中国成立70年来，我国卫生人才队伍蓬勃发展，现有注册医师360.7万人，乡村医生138万人。设立‘中国医师节’，就是对他们坚守初心和履行使命的高度肯定。”中国医师协会会长张雁灵在开幕致辞中表示，“中国医师节”设立一年以来，广大医生对自身地位作用的理解和认识更加深刻，全社会对医生的尊重和关爱更加真切，医生正逐渐成为中国社会倍受尊敬的职业，中国医生的使命感、责任感进一步增强。

王贺胜表示，新中国成立70年来卫生健康领域的实践和成绩证明，中国医务人员技术过硬，是当之无愧的健康卫士。希望广大医师勇担使命，汇集健康中国的磅礴之力；不忘初心，全心全意护佑人民健康；实干担当，推动深化医改向纵深发展；勇攀高峰，推动医学科技进步；修身立德，弘扬崇高精神。

会上举行了医师宣誓仪式。参加庆祝大会的全体医师肃立宣誓：“我志愿献身人类的健康事业；自觉维护医学的尊严和神圣；敬佑生命，救死扶伤，平等仁爱，尊师重道；诚实守信，恪守医德，精益求精，慎思笃行；以上誓言，源于心，践于行！”

会上，“中国医师之家”平台启动试运行。平台将完善医师会员服务管理体系、完善培训教育体系、建设医学科普服务体系，推动“互联网+医学教育和科普服务”的模式创新。会上举行了医学人文大型综艺节目《医者仁心》发布会。

今年8月19日是第二个“中国医师节”，本次“中国医师节”的主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。庆祝大会旨在激励全国广大医生永葆“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，更加积极投身健康中国建设，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

中国工程院院士吴以岭、陈香美以及来自全国各地的医学专家和医生代表千余人参会。（记者罗乃莹）