山东省明确下半年医改重点

日前，山东省深化医药卫生体制改革领导小组全体成员会议召开。会议审议通过了《全省深化医药卫生体制改革2019年下半年重点工作任务》和省深化医改领导小组专家咨询委员会名单。会议强调，要坚定践行以人民为中心的发展思想，着力解决看病难、看病贵问题。要大力提升基本公共卫生服务水平，积极推动医疗、医保、医药改革联动，规范发展社会办医，大力发展医养健康产业，扎实做好健康扶贫工作。

《任务》要求，进一步加大对医疗机构开展公共卫生服务的支持力度，建立医疗机构公共卫生服务经费保障机制，以高血压、糖尿病健康管理为切入点，推进基层医防融合。深化基层运行机制改革，探索既实行财政全额保障政策，又落实“两个允许”要求，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制。统筹推进县域综合医改，选择1个~2个改革意识强、基础条件好的县（市、区）开展试点，深入推进社区医院试点省建设。

《任务》要求，深入推进国家医养结合示范省和“互联网+医疗健康”示范省建设。中高职院校（含技工院校）今年扩大招生规模时重点增加康复、护理、养老、家政等专业招生数量，压减临床医学类专业招生规模，优化调整医学专业招生结构。深入实施健康扶贫。加强贫困地区县医院能力建设和城乡医院对口帮扶，支持鼓励通过农村订单定向医学生免费培养、全科医生特岗计划、县管乡用、乡聘村用等方式，着力解决一些乡镇卫生院和村卫生室缺乏合格医生的问题。 （记者郝金刚 通讯员张明军 杨宁）