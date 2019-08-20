尊医重卫，变化悄然发生

第二个中国医师节到来了。尊医重卫氛围的形成，既要体现在节日里，也应体现在日常工作和生活中。在社会各界的共同努力下，医师执业环境在多个层面得到改善。

薪酬待遇：政策有了 保障强了

薪酬待遇的提高是广大医生所关心的，也是行业改革发展绕不开的话题。如何稳步提高医务人员薪酬水平，逐步建立符合医疗行业特点，体现以知识价值为导向的薪酬制度？这些年来，利好不断。

2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上指出：“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本，并按规定提取各项基金后，主要用于人员奖励，同时实现同岗同薪同待遇，激发广大医务人员活力。”

随即，国家层面的文件开始出台并得以推进。例如，《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》《关于扩大公立医院薪酬制度改革试点的通知》《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》等。“多项文件的出台，为改善医生的执业环境和薪酬待遇创造了良好的政策环境。”国务院深化医药卫生体制改革领导小组第三届专家咨询委员会委员刘庭芳说。

截至目前，全国有2800多家公立医院开展薪酬制度改革试点（超过全国公立医院总数的20%），落实“两个允许”，探索建立符合医疗行业特点的薪酬制度。

同时，医保支付方式改革意在让医生的知识价值得到回报，发挥市场定价功能，建立医生参与改革的社会治理机制。清华大学公共管理学院教授杨燕绥表示：“医保付费方式从按数量付费走向按质量付费，医生的行为和执业环境因此发生了质变。”

职业发展：障碍少了 平台多了

职业发展直接关系到医生的成长，关乎医生的满意度和职业荣誉感。

中国医师协会会长张雁灵说，近年来，我国在医生的晋升和管理上，破除过去唯论文、唯科研项目、过度强调外语水平的“一刀切”政策，职称评审等制度越来越科学化，越来越贴近实际，深受医务人员欢迎。

针对基层医生职称晋升，国家专门出台文件，建立“干什么评什么”的体制机制。例如，2015年，国家有关部委联合出台《关于进一步改革完善基层卫生专业技术人员职称评审工作的指导意见》；2018年年初，国务院办公厅发布《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》。“外语成绩可不作为申报条件”，“对论文、科研不作硬性规定”，“侧重评价临床工作能力，将接诊量、服务质量、群众满意度等作为职称评审的重要依据”等规定，正在减少基层医生职称晋升路上的障碍。

医改带来的执业环境的变化，如多点执业、分级诊疗、互联网医疗等，则给医生的职业发展开辟了更大空间。张雁灵表示：“正在逐步深化的医师多点执业制度，为医生自由执业和自主创业提供了政策支持。”

首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌说：“分级诊疗体系的建立，有助于提高基层医院和医生的医疗技术水平，同时缓解城市大医院医生的工作压力，使他们能够腾出更多精力去开展研究。”

很多医院也在创新模式，帮助医生更好地规划自己的职业道路。浙江省台州恩泽医疗中心（集团）主任陈海啸介绍，该医疗中心自2010年开始投入4000万元实施“青蓝工程”，遴选优秀的高年资医生结对帮扶年轻医生；拨付专项资金，支持医务人员实现实用新型专利产业化；帮助具备专长的医技医生建立以个人名字命名的工作室。

武汉市中心医院则实施青年马克思主义培养工程、青年医学骨干人才培养工程，在思想上和业务上对青年医生的成长予以重点支持。“为培养青年骨干人才，我们给政策、给位子、搭平台、强机制，优化医师科研工作环境，搭建学习晋升平台。”武汉市中心医院院长彭义香说。

社会认可：纠纷少了 满意多了

近年来，国家和地方连续打出构建和谐医患关系的组合拳，坚持两手抓：一手抓医疗纠纷预防与处理长效机制建设，一手抓严厉打击涉医违法犯罪，取得明显成效。

来自国家卫生健康委例行新闻发布会的信息显示，自党的十八大以来，在全国诊疗服务量持续增长的情况下，我国医疗纠纷数量和涉医违法犯罪案件数量实现连续5年“双下降”的良好势头。2013年～2018年，全国医疗纠纷总量累计下降20.1%，涉医案件累计下降41.1%。

随着医患双方沟通机制的建立、媒体正面宣传的增多，公众对医生的了解逐渐深入，越来越多的患者及其家属通过写感谢信、赠送锦旗、在不同场合为医生说话、维护医生声誉和合法权益等方式，回馈医生的职业付出。

2018年6月，上海长海医院神经外科主任刘建民曾经的患者陶安祥，向吴阶平医学基金会脑卒中专业委员会捐款300万元，支持刘建民的脑卒中医学科研项目，并呼吁每个患者都要尊重医生的劳动，长怀感恩之心。

近日，记者在北京市丰台区方庄社区卫生服务中心采访时，偶遇该社区患者联名写感谢信送给中心主任吴浩，表扬该中心吴霞和隋莹两位医生的爱心与耐心。信中说：“有了他们这样的医生为我们服务，提高了我们的生活质量，使我们晚年更幸福。”同一天，还有患者为该中心段锦绣医生送来锦旗。

8月10日凌晨，台风“利奇马”登陆浙江台州，临海市遭遇了严重内涝。台州医院派出4支医疗队，为受灾群众提供医疗服务。连续3天，台州医院作为临海老城唯一通电的地方，为整个临海老城点亮生命之光。有群众在网上留言说：“台医是我们生命的最后防线，你的灯亮着，我们就敢挑战一切凶险！台医是生命之灯，希望之灯，力量之灯！”短短几句话，温暖了医生的心。

今年6月15日，北京协和医学院发布的全国改善医疗服务第三方评估阶段性结果显示，2018年，门诊和住院患者的总体满意率分别为91%和96.7%。 (记者 高艳坤)