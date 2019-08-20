据新华社北京8月19日电 今年8月19日是第二个中国医师节。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：医者仁心。广大医务人员是人民健康和生命安全的守护者，用精湛医术和优质服务不断增进人民健康福祉，为健康中国建设作出了重要贡献。值此中国医师节到来之际，谨向全国医务工作者致以节日问候和诚挚祝福！各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，加力推进医药卫生体制改革，更好发挥广大医务工作者主力军作用，进一步关心关爱医务人员，完善培养使用、薪酬激励等机制，大力宣传先进典型，构建和谐医患关系，引导全社会尊医重卫。希望广大医务人员进一步弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，修医德、行仁术，努力攻克癌症等重大疾病和更多疑难杂症，不断提升服务质量，为推进健康中国行动、更好维护和保障人民健康作出新贡献！

2019年中国医师节先进典型报告会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席报告会并讲话。