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延庆开启“垃圾分类”文明实践

2019年08月20日08:56 来源：北京日报

近日，延庆区18个新时代文明实践所、423个新时代文明实践站同步开展了“一颗红心 绿色生活”第三期新时代文明实践主题活动，活动以“垃圾分类”为切入点，引导社区居民、村民参与学习，让文明实践的种子生根发芽。

一大早儿，井庄镇西红山村新时代文明实践站里，坐满了上百位参加活动的村民。“废电池属于哪类垃圾？装果皮、剩菜的厨余垃圾的塑料袋怎么投放？”来自延庆区城管委的宣讲员左子健围绕为什么要进行垃圾分类、垃圾分为哪几类、应该如何进行垃圾分类等，为村民们讲解了垃圾分类的相关知识。讲解过后，工作人员拿出了早就准备好的各种垃圾道具，对村民们的学习成果进行“考核”，村民们自告奋勇“应战”，刚会识字的小朋友也不甘落后，在测试中大展身手。科普、互动、比拼……精心设计的各项活动轮番上阵，不仅让大家通过亲身实践认识到了实行垃圾分类的重要性和必要性，也引导孩子们从小养成垃圾分类的好习惯。

暑期来临，在香水园街道东外社区新时代文明实践站，小朋友与党员也共同参与到实践活动中。通过将环保理念延伸到家庭，动员全家共同参与到垃圾分类的行动中来，以教育一个孩子、影响一个家庭，带动一个社区的形式，推动新时代文明实践工作在基层落地生根，开花结果。（通讯员 刘嘉豪）

(责编：李轶群、杨迪)


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