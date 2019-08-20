5G，助你我活得更健康

5G技术，正在助我们变得更健康。

凭借5G的高速传输，远在大城市的医生可以为身处偏远山区的患者进行一场精确的手术。再加上人工智能对图像识别的助力，不少疾病已能够得到更有效的筛查。

从求医问诊到手术治疗，5G技术都有机会大展拳脚。以5G为代表的新一代信息技术，将深刻改变人类的医疗模式。

远程医疗领域创造多个“世界第一”

如果说人工智能、物联网、大数据、云计算等信息技术是“高铁列车”，那么5G便是诸多“黑科技”穿梭其上的“路基”和“铁轨”。相比4G，5G远超10倍的用户体验速率、仅1毫秒的传输时延、10倍连接数密度等性能，为医疗过程的便捷与高效提供了有力支持。

在5G技术的支持下，医生可以更快地调取图像信息、开展远程会诊和远程手术；三甲医院的医生可以同偏远地区的医院进行视频通话，随时就诊断和手术情况进行交流……

今年，利用5G技术，中国在远程医疗领域创造了多项“世界首次”的突破，标志着5G远程医疗与人工智能应用达到新高度。

今年3月，中国人民解放军总医院成功完成全国首例基于5G的远程人体手术——远在海南的神经外科专家凌至培，通过5G网络传输的高清画面远程操控手术器械，为身在北京的患者实施了帕金森病“脑起搏器”植入手术。

今年6月，北京积水潭医院院长田伟利用5G技术，同时远程操控两台天玑骨科手术机器人，为浙江嘉兴和山东烟台的两名患者实施手术。这也是全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。同样是在6月，四川省人民医院启用5G城市灾难医学救援系统，并首次将5G技术运用于灾难医学救援。

国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安认为，未来5G技术与医疗领域的创新将会催生出诸多医疗场景。在监护与护理、医疗诊断与指导、远程机器人等领域，5G技术将催生出无线监护和输液、远程查房、远程实时会诊、远程机器人检查和手术等新的应用场景，极大改变未来就医形式。

规模不大的医院也能有“大牌专家”

在人口老龄化趋势和公众健康需求持续攀升的背景下，5G的出现及应用可谓恰逢其时。

专家指出，目前中国的优质医疗资源仍然紧缺，城乡之间的诊疗水平差距较大，5G技术的到来有望改变这一现状，通过构建新的远程医疗模式，让更多患者就近享受高质量的医疗服务。

对医院而言，5G技术将带来怎样的变革？业内人士认为，5G在医疗行业的应用，有利于促进上下层医疗资源的交流，促进学科诊疗规范化发展，5G将成为医联体连接的重要纽带。

互联网医疗系统与应用国家工程实验室主任赵杰说，5G在医疗领域的应用将推动公立医院体制改革，加速公立医院的转型。通过“云医院”，未来的医院可以实现跨界医疗、无国界医院；通过5G技术带来的4K高清视频带宽，可以将优质的医疗资源共享给各个医疗单位，快速提升基层医疗人员的水平；5G的应用还将助力大型公立医院临床科研走向聚变以及医院管理系统的全面集成。

今年4月，广东省人民医院的心外科专家郭惠明，利用5G网络远程“指挥”了一场心脏微创手术。而实施手术的是位于广东西部山区的高州市人民医院。过去，由于通信技术不佳，医院之间很难开展远程手术，传输设备和主刀医生之间的微小延迟，都可能给手术带来致命性的差错。而随着5G远程医疗的普及，基层医务人员可以更快掌握高难度手术，也能够帮助县级医院诊治更多患者。

中国将制定政策和标准推进“5G+医疗”

尽管应用广泛、前景光明，但在事关生命安全的医疗健康领域，5G的发展更需要“标准”和“安全”。

对此，毛群安指出，5G在医疗健康领域融合应用还是一个新生事物，参与主体多、涉及领域广、安全风险高，在发展过程中会遇到一些新的情况和问题，从监管来看，主要有三方面需要注意：

一是政策机制有待完善。由于无线通信技术和医疗领域的结合涉及到跨行业的应用，需要国家层面协调设计，加强监管保障，引导医疗行业5G应用的健康发展。

二是无线医疗应用场景众多，对网络需求的差异较大，目前还没有标准规范来定义5G健康医疗的网络指标要求。

三是监管手段有待进一步跟进，有可能存在医疗质量以及数据安全的风险，需要进一步创新监管方式，确保医疗质量和数据安全。

据悉，中国将强化顶层设计，制定远程医疗专网建设的支撑政策，加快远程医疗服务向基层延伸，促进全国范围内医疗资源的充分利用。同时将完善标准体系建设，重点推进无线医疗信息系统与产品、网络服务质量、数据互联互通、信息安全等标准的制定。在应用方面，将推进试点，重点开展基于5G网络的移动急救、远程会诊、机器人超声、机器人查房、医疗无线专网、远程医疗教学等应用研究，推动5G与医疗健康行业的创新融合。