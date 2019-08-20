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中宣部、国家卫生健康委

2019年“最美医生”先进事迹发布

2019年08月20日08:34 来源：人民网－人民日报

新华社北京8月19日电  （记者屈婷）为深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在8月19日第二个“中国医师节”到来之际，中宣部、国家卫生健康委员会向全社会公开发布2019年“最美医生”先进事迹。

王东进、王新华、石学敏、姚玉峰、葛均波、张俊廷、庄仕华、王荃、谭晓琴、顾方舟（已故）等10名卫生健康工作者和中国志愿医生团队，奋斗在卫生健康事业的不同领域，全心全意为人民健康服务。他们有的一生只做一件事，为我国消灭脊髓灰质炎作出重要贡献；有的躬身杏林一甲子，妙手施针除病痛；有的不断挑战生命禁区，不负患者性命相托；有的以赤子之心科技报国，矢志攀登卫生健康科研高峰；有的用高超医术和温情陪伴护佑妇女儿童健康；有的多年来扎根边疆和乡村，提升各民族群众健康福祉；还有的深入一线健康扶贫，只为在小康路上一个也不掉队。

发布仪式现场播放了“最美医生”先进事迹的视频短片，采访讲述了他们的从医感悟。中宣部、国家卫生健康委负责同志为他们颁发“最美医生”荣誉证书。

参加发布仪式的一位医务工作者代表说，从“中国好医生”“中国好护士”“最美医生”身上，可以看到一代代卫生健康工作者与祖国共成长、同奋斗的艰辛历程，感受新时代卫生健康事业发展取得的显著成就。我们要向他们学习，用守护人民健康的执着诠释不忘初心，以建设健康中国的行动勇挑使命担当。

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 06 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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