想愉快地旅行吗？专家喊你给小药箱补货

暑期余额不足，补习班刷遍了，兴趣班上够了，不少家长开始请年假带孩子在开学前扎堆出游。要想愉快地外出玩耍，除了完备的出行攻略，你还需要一个关键时刻能救命的旅行小药箱。那么，带哪些药物可以最大限度地发挥作用而又不占用太多空间？今天，药师就来详细讲解。帮你为旅行小药箱补货，备齐以下八种药。

感冒药 夏季天气变化无常，昼夜温差较大，稍有不慎患上感冒，应当及时用药控制症状，可以准备点新康泰克、白加黑等，高血压患者可以带些复方氨酚烷胺片、速效伤风胶囊等，小儿可以准备点美林、止咳糖浆等药物。

晕车药 如果乘车、船、飞机出现眩晕、呕吐，可以服用茶苯海明片，如果有晕动病史可以在乘车、船、飞机之前半小时服用，效果更好。

抗过敏药 防止旅游期间发生过敏性鼻炎、皮肤瘙痒症，可以准备氯雷他定片、西替利嗪片等抗组胺药，迅速控制症状。

消化系统用药 外出旅游经常因水土不服出现恶心、呕吐、腹泻、消化不良等状况，我们可以选择食母生或乳酶生这类维生素、有益菌助消化药，也可以选用健胃消食片，既有补益中气、健脾养胃的功效，又有消食化积、增加食欲的作用，特别适用于老人、小儿服用。另外，再准备一瓶黄连素或者一盒蒙脱石散，可以有效应对可能出现的腹泻。

防中暑药 夏季气温偏高，防中暑药必不可少。藿香正气水具有祛暑解表、化湿和中的功效，是暑期感冒、消化不良、腹泻以及食物中毒的首选中成药，旅途开车的话可以改用藿香正气口服液或者胶囊剂。

因为藿香正气水辅料为酒精，服用后会影响驾驶安全，而口服液中不含酒精，可以放心使用。十滴水健脾散风、清凉解暑，仁丹清暑祛湿，用于中暑受热引起的头昏脑胀、胸中郁闷、腹痛腹泻，也可以用于晕车晕船、水土不服等。

外用药 清凉油，可用于蚊虫叮咬、皮肤瘙痒或者轻度烫伤，起到活血消肿、镇痛止痒的作用，也可以涂于太阳穴，缓解炎热引起的头痛头晕。风油精清凉、止痛、止痒，用于蚊虫叮咬及伤风感冒引起的头痛、头晕、晕车不适。

如果是皮肤过敏，可以选用消炎止痒的外用乳膏，但是含激素类的外用膏剂不宜长期使用。防晒霜可以有效阻挡紫外线，避免皮肤被灼伤。

自身疾病用药 高血压患者需要携带每天必吃的降压药。对冠心病患者来说，除了携带常规的治疗药品外，还应准备速效救心丸和硝酸甘油，以备急需。糖尿病患者应随身携带降糖药，同时携带葡萄糖片、水果糖等小食品，以备低血糖时急用。哮喘患者应备有止喘药等。

外伤用药 外出旅游难免发生磕碰事件，夏季伤口又容易感染，可以准备点创可贴、碘酒等消毒液，别忘了带上棉签。治疗跌打损伤的红花油、伤湿止痛膏也可以带一些。

药师提示

外出旅行游玩，保持健康的身心是关键，带点常用药以备不时之需，时刻为健康保驾护航，但也不能求多，以免成了负担。如果旅途中需要乘坐飞机，就得按航空要求携带符合规定的药品，若是出国旅游，还需要了解他国关于个人携带药品入境方面的法律规定，以免给旅行带来不必要的麻烦。

文/沈国梁 （北京口腔医院）