月嫂等级评定亟待统一规范

遏制月嫂行业乱象，首先要解决好证出多门问题。有关部门有必要深入调查研究、科学论证，制定专门办法，统一发证机构和月嫂等级评定标准。其次，对于该不该叫“首席月嫂”，技能能级究竟该怎么评定，由谁来评定，以及月嫂的操作规程、操作要求，必须予以明确。

近些年，月嫂这一群体越来越受关注。然而大家对月嫂们似乎并不了解，有些初次接触月嫂的人甚至直呼：“三观都被刷新了！”据报道，总体而言，月嫂的工资档位一般有“初级”“中级”“高级”“金牌”和“首席”几类分法。具体属于哪一等级，各家家政平台按照自己的标准来评判。无论是学校的家政专业学者、家政公司管理人员，还是客户、月嫂们自己，都感到月嫂这个行业“太乱了”。

近年来，月嫂行业蓬勃发展，但仍存在有效供给不足、行业发展不规范、消费者满意度不高等问题，值得引起重视。可想而知，月嫂的技能等级任由平台自作主张，岂能不乱？前不久，央广记者调查发现，目前月嫂技能培训至少有三乱：其一，培训7~10天，时间这么短，能否学到专业服务让人怀疑；其二，课程五花八门，意味着培训内容缺乏规范；其三，证书不统一，说明发证机构混乱，或者说存在随意发证。月嫂行业乱象频频，亟待规范。关键的问题在于，月嫂等级评定的依据到底是什么，究竟由谁说了算？

目前，《国家职业资格目录》中与月嫂行业相关的，仅有 “育婴员”“保育员”两种职业，并无“金牌月嫂”之类的说法。而国家标准委2016年2月发布的《家政服务——母婴生活护理服务质量规范》将母婴生活护理服务分为六级，包括从一星级到五星级以及金牌级，并未设定“高级”“首席级”。而且，标准虽然有，但仅是“推荐性”而非“强制性”的。此外，一些地方也设定了本省、市的月嫂等级标准。令人忧虑的是，目前，“中国商业联合会”“中国人才研究会”“中国国家人事人才培训网”等机构都表示自己发的月嫂等级证全国通用，也不乏一些平台和月嫂培训机构以自定的标准或者“拉大旗作虎皮”，假冒他人名义来搞培训、发证。

没有规范的市场，只会带来泥沙俱下。证出多门，难免会鱼龙混杂，容易给不法分子以可乘之机，损害消费者利益，扰乱月嫂市场秩序。今年全国两会召开前夕，全国人大代表、南昌巾帼家政定点务工人员、高级育婴师蔡细春接受记者采访时表示：“月嫂行业中最大的问题就是‘不统一’。尽快建立月嫂行业培训管理制度，规定市场准入资格、技能培训等内容，加强对月嫂行业的规范，是必须要推动的事。”

遏制月嫂行业乱象，首先要解决好证出多门问题。有关部门有必要深入调查研究、科学论证，制定专门办法，统一发证机构和月嫂等级评定标准。其次，对于该不该叫“首席月嫂”，技能能级究竟该怎么评定，由谁来评定，以及月嫂的操作规程、操作要求，必须予以明确。一方面，有必要统一各地的月嫂技能考核质量与水平；另一方面，须促进各地月嫂技能培训水平的整体提高、均衡发展。

国务院办公厅今年6月印发的《关于促进家政服务业提质扩容的意见》提出，建立家政服务信用信息平台系统，探索建立全国家政企业和从业人员社会评价互动系统。期待家政服务信用信息平台系统早日建成，使月嫂的等级证书能上网“一键可查”，方便消费者甄别选择，以倒逼月嫂市场规范。

遏制月嫂行业乱象，还需加强监管。商务、人社、市场监管、公安等部门要认真落实“谁主管、谁负责”原则，各司其职，各尽其责，加大整治力度，以“零容忍”的态度，严惩“黑培训”“黑中介”等违法违规者。同时，构建协同配合机制，加大日常监管力度，不给培训机构和中介打“擦边球”的机会，常抓不懈。假以时日，方能不断提高消费者满意度，确保月嫂行业健康、有序，实现高质量发展。