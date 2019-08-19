第五届微笑全飞秒助乡村女教师摘镜活动在京启动

8月12日，第五届“微笑全飞秒助乡村女教师摘镜”公益活动在北京茗视光眼科正式启动。

启动会上，茗视光眼科院长李培高致辞提到，边远地区的乡村女教师们长期奋战在条件艰苦的教育一线，把毕生的精力都奉献给当地教育事业，在日常教学工作中尽职尽责、呕心沥血，如医生呵护患者健康一样，呵护着每一个孩子的成长。

这次活动有50多位教师享受到专业眼部检查。不少教师对学生视力不断下降的现状表示担忧，针对性地提出了许多青少年近视防控方面的问题。原北京同仁医院眼科视光中心主任周跃华教授建议，教师在教学之余，应从小培养学生养成科学的用眼习惯，阅读姿势要正确，多户外活动，尽量避免长时间、近距离接触电子产品；即便是在条件不完备的边远地区，学生近视也应选择正规的医疗机构进行医学验光和眼部检查，采取科学有效的近视矫治方法，控制和延缓近视的加深发展。

启动会上，北京茗视光眼科执行院长于泓现场向乡村女教师捐赠了近视防控科普书籍，并指出，青少年学生是祖国未来发展的有生力量，青少年的眼健康理应受到更为高度的关注。

与此同时，北京茗视光眼科即将开启青少年眼健康知识普及第一行动。据介绍，青少年眼健康知识普及第一行动是针对我国青少年视力发育现状，借助自身专业优势，联合行业力量，发起的青少年眼健康知识普及系列行动，融合了夏令营、公开课、科普宣教、理念推广、编印及赠送相关书籍等多种形式，主要面向教师、学生以及家长群体，通过内容丰富、形式多样的活动，普及青少年近视防控知识，教育青少年摒弃用眼陋习，树立健康理念，多方共同努力，促进青少年近视防控目标的达成。