宁夏特色农产品北京产销对接会举行

8月18日上午，由宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处和宁夏回族自治区农业农村厅共同主办，北京宁夏大厦、中国好食材股份有限公司、北京宁夏企业商会、宁夏农垦集团联合承办的宁夏贫困地区特色农产品北京产销对接会举行。

本次产销会以“推介名优特产，助力脱贫攻坚”为主题，旨在动员在京各商会协会、联盟组织和相关农产品采购机构等各方共同携手，推动宁夏贫困地区优质农产品突破传统销售渠道和销售范围的局限，拓宽京津冀地区销售市场，助力农户及农产品企业切实增收，推进乡村振兴，助力全面建成小康社会。

作为本次活动的主办方，宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处党组书记、主任史春明为本次产销对接会开幕发表致辞表示，宁夏物产丰富、环境优美、交通便捷、开放包容，基础设施完善，开发地域广阔，合作方式多样，且正在创造一个法治化、国际化、便利化的营商环境。宁夏的发展离不来社会各界的广泛参与和支持，我们将以宁夏人的淳朴和真诚，盛情邀请大家到宁夏体验美酒美食，欣赏塞上江南美景，以真诚的合作，共谋发展商机，共助脱贫攻坚，共享内陆开放发展红利，共推经济高质量发展。

宁夏回族自治区农业农村厅副厅长杨明红发言中提到，宁夏地区地处黄河中上游，农业是宁夏的传统优势产业，黄河流经宁夏397公里，农田灌溉便利，光照充足，昼夜温差大，农业环境得天独厚，素有“塞上江南，鱼米之乡”和“西部粮仓”的美誉，是世界公认的枸杞、酿酒葡萄、瓜菜、奶牛等农产品最佳生产区域。

在优质农产品推介环节，自治区葡萄产业管委会主任助理马永明、自治区林业和草原局副局长王自新、固原市农业农村局调研员袁晓丽、盐池县人民政府副县长刘永辉分别就贺兰山东麓葡萄酒、宁夏枸杞、六盘山冷凉蔬菜、盐池滩羊肉分别进行了详细的介绍与推介。作为宁夏农业企业代表的宁夏农垦集团也参与了本次推介。

在签约仪式环节，北京市新发地农产品股份有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、甘肃好食材农业服务有限公司、中航亿通电子商务有限公司、青岛心之力供应链有限公司、绿源良品（北京）科技有限公司、北京鑫业路达农副产品有限公司、北京中科宁商贸有限公司、北京羽川国华食品有限责任公司、北京美人果电子商务有限公司等采购单位分别上台，与宁夏农产品企业达成签约。

宁夏枸杞“天下无双”，被誉为“东方波尔多”的贺兰山东麓葡萄酒果香四溢，被杭州G20峰会、厦门金砖五国峰会和青岛上合峰会指定供应食材盐池滩羊肉肉质鲜美，“朔方贡米”宁夏大米更是被评为“中国十大好吃米饭”……众多宁夏特色美食的推介，让与会人员进一步加深了对宁夏特色农产品的认识与喜爱。

在产销会展销推介洽谈环节，大润发、北京物美、麦德龙等来自北京及京津冀地区的电商、批发市场、商超等企业采购渠道商与宁夏农产品企业进行了热烈的探讨，通过进一步沟通与洽谈，供销双方达成合作意向。