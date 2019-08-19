互联网诊疗在京迎突破，北京专家可在线服务全国对症患者

8月15日，由人民日报社《健康时报》、微医主办的“‘互联网+’助力‘健康中国行动’”高峰论坛在京举行。由微医建设的互联网诊疗基地——北京微医全科日前已获得由西城区颁发的全市首张互联网诊疗资质执照，获批开展互联网诊疗服务。

（图为：北京微医全科互联网诊疗基地揭牌）

国家卫健委规信司司长毛群安，中国卫生信息和健康医疗大数据学会会长金小桃，中国医疗保健国际交流促进会会长、中国工程院院士韩德民，国家卫健委远程医疗管理培训中心主任卢清君，来自北京、上海等省市的医学专家，微医集团创始人廖杰远等出席论坛，共同探讨数字如何助力“健康中国行动”。

启动当天，一场疑难病的远程多学科会诊在北京微医全科进行。64岁的赵女士患头痛、头晕20余年，1年前又突发耳聋，往返于山东多家医院的神经内科、耳鼻喉科、骨科诊治，但一直未明确病因。为帮助患者尽早康复，济南市第四人民医院微医互联网医院神内科主任医师朱海英发起了远程多学科会诊（MDT）请求，与北京宣武医院神内科主任医师王默力、301医院耳鼻喉科副主任医师任丽丽、北京微医全科主任医师徐高峰共同会诊。经会诊，专家团队明确了赵女士的病因，并为其制定了进一步的治疗方案。

这样的诊疗场景是北京微医全科常态化业务的一部分。据廖杰远介绍，有了互联网诊疗资质，北京微医全科将成为北京各大医院专家的在线执业平台，连通全国核心医疗资源。

通过对全国以及国际医疗资源的深度连接，微医平台搭建了一个 “线上+线下、全科+专科、基地+网络”的数字医疗服务体系，为用户提供以健康为导向的“预防、保健、医疗”服务。按照健康中国行动路线图，论坛发布了基于数字医疗的健康中国行动计划“三部曲”，分别面向：经济活动的重要主体——企业家、国民经济细胞——企业、社会的最小单元——家庭等三个群体提供高级别的专属健康保障体系，并将于近日正式上线服务。

此次创新实践是北京市及西城区贯彻落实国家“互联网+医疗健康”、社会办医政策的实际行动，践行“健康中国行动”的重要举措。北京市政府鼓励社会力量整合线上线下健康医疗资源，支持开展“互联网+健康医疗”服务模式创新。2018年，北京市卫健委发布相关方案，要求各级医疗机构围绕患者医疗服务需求，利用互联网信息技术扩展医疗服务空间和内容。

毛群安司长在发言时提出，健康中国行动离不开“互联网+”，互联网在医疗健康行业的应用出现了很好的势头。希望北京首家互联网诊疗基地在优质资源下沉、服务与运营方式创新等方面发挥引领示范作用，用 “互联网+”助力健康中国行动。

“互联网诊疗基地要充分借力互联网+、大数据、人工智能技术，让顶级专家资源的经验得到复制，带动基层医疗机构诊疗能力提升。”韩德民院士表示，希望全行业继续努力，推动健康医疗大数据管理体系、服务体系和数字化医疗健康服务平台的建立。

为缓解疑难病患者确诊难、看病贵的问题，让疑难病患者在当地看到大专家，人民日报社《健康时报》携手微医在此次论坛上发起了“百例疑难病名医会诊公益行动”，首批来自北京协和、华西医院、华山医院等知名医院的30位医学专家响应，后续将为全国100位疑难病患者提供全面科学的公益会诊。

（图为：“百例疑难病名医会诊公益行”正式启动）

“健康的保障必须有优质医疗资源赋能。互联网诊疗基地的启动，从技术创新、医疗服务创新上都迈出了重要一步。”金小桃会长指出，期待北京在“互联网+医疗健康”服务上迈出新的步伐，为全国落实互联网医疗健康发展、健康中国行动作出示范。（林成汉）