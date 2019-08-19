第二届“罗氏正骨法”在航空总医院开班

2019年8月17-18日，第二届“罗氏正骨法”学习班暨《罗有明正骨医案》新书发布会在航空总医院举行。来自北京大学校医院、首都医科大学附属潞河医院、北京市中西医结合医院、通州区中西医结合医院、昌平区中西医结合医院以及河北、河南、山东、陕西、内蒙古、广西、云南等地学员70余人参加。

图为国家级非物质文化遗产代表性传承人罗素兰向与会代表赠送《罗有明正骨医案》

开幕式上，航空总医院副院长沈吉云表示，第二届“罗氏正骨法”学习班暨《罗有明正骨医案》新书发布会如期举办，满足广大学员深入学习了解罗氏正骨法的愿望，对我国中医药事业的发展具有促进作用，是顺应时代发展要求的产物，希望各位学员能充分把握这次学习机会，在学习过程中能学有所成、学有所获。

世中联传统医药非物质文化遗产产业分会赵永亮表示，“罗氏正骨法”作为我国“中医正骨疗法”的重要分支，2008年6月被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录，足见“罗氏正骨法”的重要地位，希望学员们充分认识“罗氏正骨法”并学以致用。

图为广西中医药大学第一附属医院陈广辉副教授现场演示罗氏正骨手法

中国中医药出版社学术编辑部李昆代表《罗有明正骨医案》总编辑郝胜利表示，《罗有明正骨医案》是对“双桥老太太”罗有明一生临床工作的经验总结，也是后人学习“罗氏正骨法”的一部重要参考书，是对我国非物质文化遗产重要的传承保护形式。

据悉，《罗有明正骨医案》共分为骨折、脱位、筋伤、错缝及其它疾病五部分。其中骨折部分均为住院病历，病历记载详实，涉及病例26种，共计174篇；其余部分多为门诊病历，由于门诊病历多有遗失或病人自己留存，故保留下来的病历较少，经过充分挖掘，仔细找寻，共收集脱位病例12种，共计25篇，筋伤病例19种，共计122篇，错缝病例11种，共计43篇，其它疾病病例3种，共计3篇。

学习班上，罗素兰作《罗氏正骨法》、《罗氏正筋八法》主题报告，详细向各位学员介绍“罗氏正骨法”的发展历程，以及罗素兰首创的治疗筋损伤的八种主要手法——“罗氏正筋八法”。罗素兰表示，“罗氏正骨法”以手法检查、手法诊断、手法治疗著称，包括复位、扶正、接骨、理筋、矫正错缝等手法，以“五要素”、“三兼治”、“三定点”及“两轻一重”为特色。

罗氏手法一旦临症，辩证用法，法之轻重缓急，刚柔相济，贯穿在整个治疗过程中，每一个手法都有针对性，治疗手法与辅助手法配伍恰当，基本上无剧痛感觉，达到了患者知痛骨已拢的治疗效果。“罗氏正骨法”适用于外伤后骨折、关节脱位，筋出槽、骨错缝等跌打损伤疾患，颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎等劳损退变性疾病，尤其适合于四肢骨折、关节脱位、骨错缝、急性扭伤导致的筋出槽等疾病。

会上，任志雄博士作《中药在罗氏正骨治疗中的应用》报告，详细介绍中医药在骨伤疾病中的巨大作用；陈广辉作《定点旋转后伸复位法治疗胸椎小关节紊乱症的临床应用》报告，罗素兰主任航空总医院弟子李志远、郭风伟、姚沐佑、姜昆则分别以罗氏正骨的具体治疗方法出发，作了关于腰、膝关节疾病治疗的报告及病例分享。最后，弟子李宏岩从跟师经历及学习体会出发，作了心得分享报告。（高奕楠）