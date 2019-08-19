“大病不出县 小病不出乡” 围场打造健康扶贫名片

“原来看病检查必须去县里医院，没想到现在方便了，在家门口检查结果出来也很快，还省钱。”围场满族蒙古族自治县城子镇平房村村民杨记冰介绍。

今年54岁的杨记冰，因心脏不舒服在城子镇卫生院就诊，镇医院通过“智慧分级诊疗平台”将病例上传至县医院心电远程会诊中心。经专家会诊后，诊断结果和医嘱第一时间就反馈到镇卫生院，便于进一步后续治疗。

“影像上传、专家会诊、报告回传……”群众少跑腿、网络零距离，围场满族蒙古族自治县“春雨、雨润工程”+智慧分级诊疗扶贫模式成为当地健康扶贫的一张名片。

互联网+健康扶贫 服务模式创新

图：围场满族蒙古族自治县哈里哈村村民王桂民查看诊断结果

“原来看病检查必须去县里医院，一折腾就是一天。”围场满族蒙古族自治县哈里哈村村民王桂民说：“自从有了这个在线传输的系统，只需扫描，随时随地都能查看诊断结果。”

王桂民所指的，就是围场县推广的“春雨、雨润工程”+智慧分级诊疗扶贫模式。

图：值班医生查看从乡镇卫生院发来的影像资料

“基层群众看病远、看病难、看病贵，是围场卫健局一直关注的民生大事。”围场卫健局局长李宝志介绍，为解决这一难题，围场县以“春雨工程”和“雨润工程”为契机，以“建设区域影像诊断基地、县域心电诊断基地，打造多元化医联体”为抓手，探索实施“春雨、雨润工程”+智慧分级诊疗模式。

李宝志介绍，该模式由乡镇卫生院（村卫生室）发起诊断申请，县医院远程诊断并将诊断结果附加电子签名传回乡镇卫生院（村卫生室），遇到疑难病例的诊断，县医院通过影像平台传输给北京医疗机构发起需求，由北京医疗机构专家进行会诊后发回县级医院，再传到乡镇卫生院（村卫生室）。

就这样，围场县走出了一条“春雨、雨润工程”+智慧分级诊疗健康扶贫之路.

三级诊断模式 共享智慧医疗服务能力

2017年，围场投资1000余万元，为36个卫生院、1个县级医疗机构和5所村级卫生室配备心电、影像设备、智能硬件系统、软件系统，运用移动互联网技术，创新共享智慧医疗服务模式，搭建乡镇卫生院（村卫生室）→县医院→北京医疗机构的三级诊断模式，解决优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构整体服务能力。

李宝志介绍，通过这个模式在区域医联（共）体成员单位实现“基层检查、上级诊断、高级会诊”“数据共享、信息互认、结果互认，避免信息孤岛”的综合性区域医疗信息平台，达到“小病不出乡，大病不出县”的诊疗目标。

依托县医院建设了胸痛中心和卒中中心，围场县医院与北京安贞医院、阜外医院等十多家“三甲”医院合作开展冠状动脉造影及支架植入技术，打造了胸痛中心和卒中中心专科联盟，实现大病医疗技术新突破。截至目前，共开展冠脉造影520例，支架植入手术279例。健康扶贫智慧分级诊疗平台运行至今，已累计为患者节约近千万元。

签约+医生服务 实现“零距离”关爱

“贫困人员基本信息、签约医生姓名电话、履约服务事项……”在每一户建档立卡贫困户家中，这样的签约协议张贴在墙上，十分醒目。贫困户一个电话，签约医生会第一时间上门零距离服务。

围场县率先引进健康扶贫家庭医生签约软件系统，组建签约团队127个，签约医生736名，按内、外、妇、儿、中医抽取50名业务骨干组成县级专科医生团队，为每名建档立卡贫困户签约一份协议，每名贫困人员和慢性病患者明确一个签约医生，并公示到乡、村、户，严格执行履约程序。

对建档立卡贫困户、65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人、计生特殊家庭六类人群，高血压、糖尿病、结核病、重症精神病四种慢性病每年随访四次以上，对所有贫困人员体检一次，建立“家庭医生健康档案”，建立预防、治疗、康复三位一体的卫生健康管理长效机制，做到签约有手册、管理有档案、服务有记录。

截至目前，围场县已经完成了对19491名建档立卡贫困人员家庭医生签约服务，其中慢病患者16318人按应签尽签原则完成签约任务，已录入动态系统慢病患者签约16272人。另对76777名脱贫不脱策人员，开展了签约服务工作，筑牢因病返贫，因病致贫的“防火墙”。（欧阳易佳）