萧忠彦 编译

造成尿液气味难闻的原因多种多样，近日，美国《女性健康》杂志的网站对其进行了总结。

1.脱水。尿液气味难闻的首要原因是喝水不够。当身体脱水时，尿液就会有强烈气味，且颜色深。

2.饮食。《英国医学杂志》上的研究成果显示，40%的人在吃了芦笋后会觉得尿液有难闻的气味。除了芦笋，球芽甘蓝、洋葱、某些香料、大蒜、咖喱、鲑鱼、酒精饮料也会造成尿液气味发生改变。高盐饮食会提高尿液的浓度，造成脱水，使尿液的气味比原来更浓烈。咖啡是一种利尿剂，也会在一定程度上导致尿液浓度增加。

3.尿路感染。女性尿液气味难闻的最常见原因是尿路感染。有强烈氨水气味、恶臭味或略带甜味的尿液通常是尿路感染的最初迹象。

4.有糖尿病或糖尿病前期。糖尿病的最初症状之一就是尿频尿急和尿液有腐烂水果的气味。由于患者的身体无法像正常人那样处理糖分，因此尿液会有水果味或甜味。

5.阴道灌洗。灌洗不仅不能清洁阴道，还会破坏原本健康的微生物环境，使排出的尿液发出恶臭。

6.肾结石。当肾结石试图排出身体时，会堵塞尿液，从而造成尿液气味难闻。

7.酵母菌感染。酵母菌在阴道里生长，这离尿道很近，因而造成尿液气味难闻。

8.有未确诊的遗传疾病。虽然这可能是极少发生的情况，但某些遗传病确实与尿液气味恶臭有关。如果你的尿液闻起来有臭、酸或鱼腥味，你可能会有一种名为“三甲基胺尿症（俗称臭鱼症）”的疾病。

9.怀孕。激素（雌激素和孕酮）的变化使得婴儿能够生长，同时也会造成尿液气味发生改变。怀孕期间（尤其是前三个月）尿液气味明显。

10.正在排卵。虽然并不一定会改变尿液本身的气味，但会增强自身的嗅觉能力，更敏感地闻出尿液中氨的气味。

11.性病。性病也会造成尿液气味恶臭。衣原体最常见，其次是滴虫。

12.服药。一些营养补充剂、维生素（如维生素B6和复合维生素）和治心脏病的药等也会造成尿液气味变化。