别让“婚姻失语症”毁了你的生活

前段时间看了一部名叫《餐桌上的陌生人》的剧，里面有两幕令我印象深刻。

其中一幕是这样的：妻子回到家，一边放下手中的东西，一边感叹邻居家的女儿长得真快。没有人回应，她只能听见自己开水龙头洗手的声音。然后她继续问：“你饿了吗？”依旧没有人回应。

直到她坐到沙发上，才发现原来她丈夫戴着耳机，头也不抬地敲着笔记本电脑的键盘。他非常敷衍地问：“你说楼下怎么了？”妻子重复了一遍刚才感慨邻居女儿长得很快的话，对话就这样彻底结束了。

空荡荡的房子里，只有键盘声、拿遥控器的声音、电视里的声音……妻子和丈夫再也没有一句交流。这种情况一般发生在结婚后，但还没有小孩的家庭。

让人心寒到震惊的第二幕是这样的：第二天，妻子打扫卫生时，在沙发底下发现了录音笔，打开录音笔，发现里面真实地记录了夫妻俩的日常对话：

女：“帮我拿一下遥控器。”男：“嗯。”女：“那待会你早点睡啊。”男：“嗯。”女：“你要不要喝东西？”……没有回答。女：“现在生菜好贵喔。”男：“是喔？”

在录音笔的记录下，夫妻俩的对话少得可怜，而且基本上都是妻子先开口，而丈夫都是一个字或者两个字的回答“嗯。”“是喔？”

……

“餐桌上的陌生人”，这个形容非常贴切，也非常扎心。其实很多人都深有感触，有多少家庭都输在了“婚前恩爱，婚后失语”。两个人明明是最熟悉最亲密的爱人，失语症却让他们像是合租的陌生人一般，在婚姻里各自上演自己的独角戏。

婚姻失语症形成的原因和特点一般有以下三点：

1.我和对方没话说。

由于婚姻的油盐酱醋，每日的琐碎，爱情从最开始的晕轮期，慢慢进入磨合期，最后进入平淡期。爱情在婚姻中会慢慢升华为亲情，这是正常的规律。也会出现传说中好像“左手摸右手”的感觉，这都是正常的。

但是慢慢地，大家都只说一些具体的事情，比如孩子多久接啊，今天回不回来吃饭啊，这个月收支情况啊，渐渐地就不会讲一些彼此的感受了。甚至我们关注在伴侣身上的注意力也越来越少。

所以，在婚姻中，随着“只说事儿，不说感受”的情况越来越多，我们好像不再亲密了，只是在处理一些婚姻中的日常琐碎，最后就变成“我跟你没话说”。

2.我们不会离婚，但也不会聊天了。

如果能聊一些事情也还好，很多夫妻最后连聊事情都不愿意了。根据我的个案经验，很有可能是沟通方式出现了问题。婚姻失语症从来都不是突然出现，而是由一次又一次的沟通失败所导致的。

如果在我们的相处中，经常出现婚姻里的“末日四骑士”：批评、鄙视、辩护、冷战，对方因为心累了，失望了，自然也就不愿意沟通了。时间久了，就成了各自的独角戏，两个人天天见面，却完全不在一个世界里。

3.亲密感的丧失。

两个人共同语言的丧失，意味着亲密感的丧失，这是婚姻中最致命的。有一个来访者曾经跟我哭诉，说自从结婚后，丈夫两年都没有跟她两个人出去吃过饭。

其实，很多夫妻都输给了“生活没有仪式感”，恋爱的时候约会、看电影、一起做有趣的事。而结婚后呢？就变得随意。就这样渐渐地，夫妻俩缺少了很多独处交流的机会，也懒于制造共同话题，就很容易失去共同语言。婚姻是一场合作，经营婚姻是一种能力，能够懂得解决婚姻中的问题才是真正的亲密。

如何改善婚姻失语症，我们可以试试下面三个方法。

方法一：10分钟经营法。之前有个调查显示，夫妻睡前10分钟决定了婚姻的质量。幸福指数高的婚姻中，夫妻基本都有睡前一起看电视，一起聊天的习惯。不管是聊了什么，重要的是那种随时可以聊天，每天都有话说的感觉和氛围。所以，每天至少抽出10分钟专门用于两个人的聊天，全身心的专注，而不是拿着手机。聊什么呢？尝试多聊感受，而不是事件本身。我们可以一起约定，每天就先抽出10分钟，这个应该是不难的。

方法二： 提升聊天和沟通能力。聊天也是一种能力，也是可以提升的。让彼此有更多的共同感兴趣的话题，让聊天更有氛围，让彼此觉得很懂对方。这个是可以通过练习达到的。

方法三： 婚姻中的仪式感。哪怕有孩子了，也可以多创造一些属于夫妻的二人世界。很多人认为仪式感是一件很难做的事情，只要用心，其实很简单。比如当你的另一半加班回来晚了，为他留一盏灯，门口摆好他的拖鞋，这些小事都是仪式感的体现。

如果还想做得更多，网上还可以买到一个小物件，名字就叫《100件小事》。里面包括了100件你们可以一起做的事，比如我想和你一起做蛋糕，一起看日出，一起坐绿皮火车等等。你们可以按照卡片的内容做100件温暖甜蜜有趣的爱情小事，也可以两个人共同制定这100件小事。

《餐桌上的陌生人》结尾是：“你有没有听到什么声音啊？”“没有啊。”“就是什么声音都没有，好安静。”然后妻子把这个录音笔递给丈夫。丈夫听到了录音笔里的内容，若有所思。隔天买了投影仪，陪伴妻子一起看她爱看的电影。终于，家里不再安静了。

我们看到这样一个圆满的结局，是一个从低谷走入幸福的过程。所有的深情陪伴，都是因为用心，千万不要让婚姻失语症毁掉了你的婚姻，也不要就这样冷冻了生活，更不要在日复一日的柴米油盐中忘记了彼此。

（作者系国家二级心理咨询师）