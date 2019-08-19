人体的能量主要转化成甘油三酯储存起来，待需要时，身体可以直接分解甘油三酯来供给能量。甘油三酯虽然有很多功能，但如果过高也会引发多种疾病，对肝脏、心脏、脑部、胰脏等部位造成损害。

肝脏 肝脏在人体代谢中起着非常重要的作用，且肝脏是储存、合成和代谢甘油三酯的重要脏器。如果摄入的甘油三酯过多，超出肝脏代谢的速度，甘油三酯就会堆积在肝脏中，导致肝脏功能出现障碍，肝细胞严重受损，血清转氨酶水平持续增加，最后形成脂肪肝。

心脏 心脏是人体的发动机，昼夜不息地为身体提供新鲜的血液和氧气。如果血液中的甘油三酯过多，无法被组织或器官使用掉，过量的甘油三酯就会堆积在心脏动脉的内皮细胞上，在动脉中形成粥样斑块，导致动脉血管堵塞，血液循环速度会越来越慢。如此一来，就会出现心脏供血不足，产生缺血、心绞痛、心肌梗死等症状。中老年人体内的血清甘油三酯很容易升高，进而可能诱发冠心病。心脏的供血功能由于甘油三酯堵住了动脉血管而出现障碍，所以降低甘油三酯是减少缺血性心脏病发生的重要举措。

脑部 很多人认为脑血栓是大脑出现了问题，其实罪魁祸首是甘油三酯。由于血液中的甘油三酯含量过高，导致血液稠度上升，血液循环不畅，继而引发脑部血管堵塞，严重情况下还会导致脑中风或脑血栓。

胰脏 胰脏的功能主要是促进人体细胞对血糖的吸收，从而维持人体所需的能量。血液中的甘油三酯过高可能会导致胰岛素抵抗，出现血糖无法被充分吸收的情况，于是血糖开始升高。甘油三酯长期过高，损害胰脏功能，会导致胰岛素偏低，从而影响对血糖的吸收，引发高血糖。

正常情况下，人体血液中的甘油三酯应该在0.45mmol/L～1.69mmol/L之间，若超过1.70mmol/L，就要开始注意控制饮食。那么，如何才能有效降低甘油三酯呢？

一方面要清淡饮食。一些肉类及油炸、烘焙食品，往往含有不易消化的饱和脂肪酸和反式脂肪酸，是导致甘油三酯升高的原因之一，应该尽量少吃；而蔬菜水果、杂粮类富含膳食纤维的食物可以多吃。爱吃肉的人，可以选择禽肉、鱼肉等，特别是深海鱼肉。深海鱼肉含有的DHA和EPA，有利于肠道脂质排泄，是降低甘油三酯的好食材。

另一方面要加强运动。坚持锻炼，可以有效改善甘油三酯代谢，往往会起到降低甘油三酯的效果。另外，还应该注意戒烟限酒，控制体重，少熬夜。

在生活调理的同时，也可以考虑服用药物来控制甘油三酯。目前较为常见的控制甘油三酯的药物包括贝特类药物，如苯扎贝特、非诺贝特等，苯扎贝特尤其适合糖尿病伴高甘油三酯血症的患者。药物治疗也需根据患者的身体情况而定，用药期间注意监测肝功能，如果与他汀类药物联用，则更要注意肝功能损伤风险。(乔睿)