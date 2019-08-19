海外华人养老，难题咋解？

近日，澳华疗养院基金于澳大利亚悉尼北岸兴建华人疗养院的计划终于获得突破性进展，一家有84个床位的华人疗养院即将开建。早在2015年，澳华疗养院基金就已经递交了兴建疗养院的书面申请，但未获市政厅批准。直至今年5月，在当地华人社区的支持和鼓励下，该计划才获得批准。养老院为老年人安享晚年提供了一个选择。但是，华人养老院目前普遍面临供不应求、配套设施不完备等困境。

养老院很稀缺

早期移民渐渐老去的同时，不少新移民的父母也投奔子女。随着需要在海外养老的华人增多，如何养老成为多方关注的焦点。

由于语言不通、难以融入当地，很多侨居海外的老人难免感到孤独，养老院则给他们的生活带来了不少乐趣。很多海外养老院的地段较好，靠近市中心，方便老年人的日常社交与生活，身体不适时也有人及时照料，因此在养老院颐养天年成为很多老年华人的选择。

但是，在海外寻找适合他们文化背景和生活习惯的养老服务机构并不容易。悉尼北岸多有华人聚居，当地华人社区对华人养老院有迫切需求。由于数量少、床位紧张、轮候名单长以及等候期不确定等因素，提供华人养老服务的养老院已经成了一种稀缺资源。其他国家和地区的养老院同样面临相似困境。早在2014年，由于资金紧张，美国旧金山市湾区华裔社区医院的养老院关闭，导致居住在此的华裔老人们经历“迁徙创伤”。很多老人在搬离养老院时正处于疾病康复阶段，搬迁导致他们多次被送往医院救治。

资金支持不足

资金短缺是海外很多提供华人养老服务的养老院难以为继的原因之一。资金投入少，导致养老院配套设施较简陋、服务质量不高。2012年，由于英国政府全面削减养老金，威斯敏斯特市政府完全取消了对华人社区老年组每年近1.2万英镑的资助，这让当地华人自发组织的养老机构陷入困境。目前，英国仍然没有一家功能齐全、设施良好的公立华人养老院。

暨南大学华侨华人研究院教授张应龙在接受本报采访时表示，目前发展中国家养老机构并不发达。发达国家有较多的养老院，主要分为政府资助和私立两种，地方政府一般根据养老院规模和配套设施，选择性资助面向所有种族的养老院。他们不会单独资助华人养老院的建设运营。

由于营业执照往往被特定的族群所垄断，这也阻碍了华人养老院的发展。比如在美国纽约，很多人呼吁政府在发放执照时考虑到不同社区的需求。在华裔聚集的地方，华人养老院难以获得经营许可，而那些有执照的养老院，其内部管理和语言文化又与华人需求有很大差异，导致华裔老人难以适应。

温暖老人的心

华人养老困境的化解，需要各国政府、社区、华侨华人多方关注和支持。

物质条件上的优裕固然是好的，但温暖老人的心更为重要。养老院只是海外养老的选择之一。张应龙表示：“按照中国传统文化，如果家庭和睦、子女孝顺，年长的华人以居家养老为主，选择去养老院的情况较少。”如果能够在家得到悉心照顾与子女的陪伴，也许年迈的华人才能真正体会到“最美不过夕阳红”。

目前，一些华人到海外时年纪太大，难以适应环境，以致不少人愿意落叶归根、回国养老。张应龙认为：“如果能提供政策上的便利，简化华侨回国养老手续，方便华人获得中国签证、申请长期居留，也许会有更多华人选择归国养老。”

对于选择留在海外养老的华人来说，当地福利政策的支持有助于华人养老机构扩大规模，保持健康运营。张应龙认为，海外华人选择的养老机构以私人养老院为主，这类养老院以盈利为目的，经营不仅辛苦，而且风险相对较大，因此政府的支持显得尤为重要。

张应龙还建议，社会服务辅助的居家养老也许可以成为一种海外养老新方式。比如，美国纽约州政府在完善居家养老社会服务体系上有着较为成功的经验，当地政府与家政服务公司等签订协议，家政服务员会定期上门为老人提供家政服务。