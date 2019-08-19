参加过婚礼的人不知道是不是会有同样的感觉：每当听到新郎新娘的浪漫宣言，看到他们幸福地拥抱在一起的时候，都会有点感动。感动新郎新娘爱情长跑有了结局，感动新郎新娘迈入人生新的阶段，每一次参加婚礼都是热泪盈眶。

爱情是美好的，给人力量，催人奋进。但是婚姻却成了当今年轻人的一大难题，有些年轻人恋爱时你侬我侬，但一提到结婚，却是十分不情愿。还有许多“单身贵族”，每当过年回家之时，总是挡不住亲戚朋友的百般询问。为什么恋爱可以，结婚却不愿意？

这其中的原因有多个方面：有的是因为物质条件，房与车成了婚姻的最大障碍；有的是为了忙工作，希望能够在事业上有所成就再考虑组建家庭；有的则是不愿意将就，希望能够找到一个真正的有缘人；还有的则是不想结，越来越丰富的物质生活让结婚变得并没有想象中的那么重要……

但是，无论怎样，都希望是你认真思量，认真选择后的决定。不要因为外在压力而放弃遵从内心。正如网络上一句流行语：只有该结婚的爱情，没有该结婚的年龄。你的选择只是因为你想这样。

就比如说物质条件。物质条件的压力固然很大，但是婚后两个人一起努力，共同奋斗也是爱情美好的注脚。其实物质条件有时并不是原因，只是逃避压力的借口。在一起多年的恋人，只是因为买不起一套房、一辆车而选择分手，更多的存在于影视作品中。因此，如果因为物质条件差而选择不结婚，那实则是一种不负责任。婚后两个人一起赚钱养家，每天早出晚归，在遇到挫折时相互扶持，在取得成功时相互分享，你会变得更好。

成家的先决条件并不是立业。很多年轻人拥有很强的进取心，对工作投入很多，希望能够在事业上取得更多成就。而这也成了很多人不想结婚的原因，“匈奴未灭，何以家为。”总是希望在功成名就之后再谈婚论嫁，似乎那时有了更多的资本。但是古语说得好，成家立业。成家和立业并不是先后的，而是同时的。结婚与追求事业并不是相互矛盾，完全可以做到相互促进。在追求事业的同时，经营好自己的家庭，爱情和面包都有了，岂不是一个美好的故事。

很多人说不愿意将就，希望能够选择一位真正的有缘人。殊不知这有时就是一种自我设限。为自己寻找人生伴侣，设定一些条件无可厚非，也十分必要。但是把条件设定过于细致，大到财富事业，小到生活细节，“水至清则无鱼”。所以不要锁闭自己的内心，打开心胸，尝试接触，也许在接触中就会发现可能某个人就很适合自己，从而获得美好的婚姻。

结不结婚是个人的事，别人的话语和意见只是参考，并不能起决定性作用。但是如果是因为物质条件达不到，或者为了更加专注地追求事业，抑或是自我设限而为此错过了一段美好姻缘，那真是得不偿失。面包会有的，爱情也会有的，这两者之间不存在冲突。如果真的选择不结婚，或者铁了心要选择等几年再结婚，那一定要是内心真正的选择，这样才不后悔，即使错过一段感情，也会遇到新的姻缘。而如果因为一些条条框框、身外之物而影响是否选择婚姻，那就值得好好思考了。