日前，国家统计局发布数据显示，7月CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格同比上涨9.1%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI同比涨幅扩大约1.74个百分点。

民以食为天，菜篮子、米袋子、果盘子直接影响百姓生活。怎样看待食品价格走势？

菜肉蛋价格由降转升

与上月相比，7月CPI由下降0.1%转为上涨0.4%。其中，食品价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.9%，影响CPI环比涨幅扩大约0.19个百分点。促使食品价格由降转升的具体因素有哪些？

先看菜价。“部分地区天气炎热、降水偏多，不利于鲜菜生产和储运，使鲜菜价格比上月上涨2.6%，影响CPI上涨约0.06个百分点。”国家统计局城市司处长董雅秀分析。

农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶分析，4月以来蔬菜价格呈季节性下行走势，7月份全国高温多雨及强对流天气增多，部分产区、部分品种采收和运输受到短期不利影响，菜价出现阶段性上涨，但整体仍以低位运行为主。

“从整体看，前期生产进度有所推迟的北方蔬菜大量上市，尤其是西红柿等果类菜保持低位运行。”张晶介绍，“北菜南运”“西菜东运”有效平抑了全国菜价。

再看肉价。董雅秀说，受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应稍紧，价格比上月上涨7.8%，影响CPI上涨约0.2个百分点。

最后看蛋价。蛋鸡进入歇伏期，产蛋率下降，鸡蛋价格比上月上涨5.0%，影响CPI上涨约0.03个百分点。中国农业科学院农业信息研究所张超分析，鸡蛋价格持续上涨，市场供需阶段性偏紧是主因，养殖成本增加也起到一定的助推作用。

大量上市，7月鲜果降价

不过，并非所有食品价格都在走高，前段时间被热议的鲜果，7月就降价了。由于时令瓜果大量上市，7月鲜果价格比6月下降6.2%，影响CPI下降约0.14个百分点。

中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔分析，上半年，受不利天气影响，荔枝等南方水果因灾减产，西瓜和甜瓜等上市推迟，与苹果、梨等贮存果品库存偏低叠加，水果市场出现阶段性供给偏紧，导致上半年特别是5、6月水果价格显著上涨。进入7月，随着南北方时令水果如桃、李子、芒果、火龙果、瓜类等大量上市，市场供给充足，水果价格开始回落。

农业农村部农产品批发市场监测数据显示，7月6种大宗水果（富士苹果、鸭梨、巨峰葡萄、菠萝、香蕉、西瓜）批发均价回落至每公斤7.8元，比6月下降7.1%。之前一度涨价幅度较大的富士苹果和鸭梨，批发价格在7月第二周止涨转跌，进入价格下行通道，8月第一周批发均价分别为每公斤12.86元、8.08元，比7月中旬高点分别下降6.5%、25%。

餐桌供应有保障

下半年，我们的餐桌供应如何？食品价格会一路走高吗？

蔬菜供应将好于去年。从全国主要批发市场蔬菜交易量看，今年前30周累计交易量1183万吨，与去年基本持平；西红柿、黄瓜和胡萝卜等蔬菜由于前期价格偏高，扩种明显，价格跌幅较大，近期价格已经恢复至常年平均水平，农业农村部监测的7月全国批发均价分别较去年同期低16.9%、9.9%和1.2%。

“下半年蔬菜整体价格可回落至常年水平，三季度价格或低于去年同期。”张晶分析，8月后，南方地产蔬菜供应有所减少，北方及高山地区冷凉蔬菜大量上市。由于今年夏季冷凉地区蔬菜供应整体相对充足，且上半年菜价较往年偏高，后期扩种意愿高涨。“如果不出现极端天气，蔬菜供应形势将好于去年。下半年整体价格或将回落至常年水平，部分前期价格居高的蔬菜品种可能出现阶段性卖难。”

水果价格将回归合理。自7月以来，时令水果大量上市，水果价格逐渐回落。中国果品流通协会价格监测显示，7月23日2019产季新的黄冠梨上市，全国黄冠梨（单重250克以上）收购开秤均价为每公斤3.52元。此后价格高开低走，8月6日收购价格2.95元，下跌16.2%。

从中国果品流通协会调研情况看，除少数小区域异常天气外，绝大部分苹果、梨产区生产正常，丰收在望。“预计今年苹果、梨的总产量将达到或超过历史最高产量。加之进口水果不断进入，国内市场供应量充足，完全能满足市场需求，水果价格将回归到合理水平。”赵俊晔说。

鸡蛋价格有望在中秋国庆后明显回落。进入8月，春季补栏蛋雏鸡陆续进入产蛋高峰期，产蛋鸡存栏有望小幅增加。“三伏天”即将结束，高温对蛋鸡产能的影响将有所减弱，鸡蛋产量有望小幅增加，市场供应有保障。据农业农村部监测，8月第一周鸡蛋价格小幅下跌，全国鸡蛋零售价、主产省批发价分别为每公斤10.64元和9.25元，比7月第四周分别下跌1.1%和3.3%。“预计中秋国庆后蛋价或将明显回落。”张超说。

数据来源：国家统计局

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 02 版）