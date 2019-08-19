2019人民健康海外医疗平台交流博览会分论坛在京召开

8月18日，2019人民健康海外医疗平台交流博览会暨上海韵樱更年期健康管理综合信息发布会活动在京召开。此次活动由人民网人民健康主办，上海韵樱生物科技有限公司协办。中国健康管理协会副秘书长刘世征，人民网人民健康副总经理董雪松，台湾妇产身心医学会理事崔冠濠，上海韵樱生物科技有限公司总经理王晓宇等嘉宾出席本次活动。

活动现场

中国健康管理协会副秘书长刘世征在开场致辞中表示，中国健康管理协会自2016年正式成立以来，一直秉承为全民健康、为社会尽责、为国家分忧的宗旨，以实施全面健康管理、建设全民健康中国为目标，遵循坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合的指导方针，积极围绕健康中国战略开展工作，同时提出构建与医疗系统并驾齐驱的全民、全时、全程、全新健康管理体系，真正实现以治病为中心向以健康为中心转变。刘世征认为，将健康管理落到实处必须号召全员参与行动，通过大力开展健康进校园、进社区、进企业等活动，营造健康中国全民健康、全民共建、共享的社会氛围，形成从上到下崇尚健康的社会文化环境。

中国健康管理协会副秘书长刘世征

活动现场，人民网人民健康副总经理董雪松表示，人民网作为国家重点新闻网站的排头兵，密切关注医疗保障成绩并跟进报道改革发展动向，而人民健康依托自身在舆论引导、科普教育等方面的既有优势，将面向受众提供优质的海外医疗健康管理服务，提供覆盖全球畅通完整的海外健康医疗服务链，为加快推进健康中国建设作出新的贡献。

人民网人民健康副总经理董雪松

对于如何关注更年期健康管理事业的实际工作，上海韵樱生物科技有限公司总经理王晓宇说，该公司经过两年多的市场调研和与世界各地的专家综合分析后，推出更年期健康管理项目，以专业、品质的服务解决女性和男性的更年期问题。同时，公司规范管理流程，完善基础设施，让更年期健康管理项目贯穿落地、传递健康。

上海韵樱生物科技有限公司总经理王晓宇

在媒体对话环节中，到场嘉宾为记者解疑答惑。针对更年期期间健康管理有哪些步骤，王晓宇认为更年期健康管理分为五大部分，包括内分泌荷尔蒙的管理，睡眠改善管理，心理健康卫生管理，生殖抗衰老管理和骨质的管理。对于哪类人群更需要更年期健康管理问题，台湾妇产身心医学会理事崔冠濠说，每个人都需要做更年期健康管理，毕竟没有人想提前面临皮肤干涩或睡眠问题。对于健康管理有何好处，董雪松说，通过健康管理可以预防或减少疾病的发生，通过媒体对于各种健康知识的宣传，采取有效措施，减少患疾病的概率或风险，推迟疾病或重大疾病的发生。

健康管理项目启动仪式

最后，上海韵樱更年期健康管理项目正式启动。（刘卿）