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专家：治慢性病要“雪中送炭”也要“未雨绸缪”

2019年08月18日09:23 来源：广州日报

　　据新华社电 慢性病、老年病渐成医保支出“大头”，医保基金增速却在放缓，怎么办？国家卫健委卫生发展研究中心副主任张毓辉17日表示，“价值医疗”可作为一个必要手段，提高效率，用有限的资金解决更多问题。

　　在当天举行的2019价值医疗高峰论坛上，张毓辉表示，心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等疾病已占我国医保支出的一半以上，若以价值医疗的理念采取措施控制这四类疾病费用，每年有望节约上千亿元资金。

　　价值医疗旨在以合理的社会成本获得最佳健康产出。近年来，从加快临床急需创新药的审评审批流程，到17种抗癌药纳入医保报销目录，既有救命药“雪中送炭”，也有提质降价“未雨绸缪”，高性价比的医疗健康服务惠及更多普通人。

　　针对一些创新药与患者间仍存在“最后一公里”的问题，北京大学肿瘤医院医保处处长冷家骅认为，无效的医疗是最昂贵的医疗，在客观评价“新药到底新在哪里、效果好多少、增量的成本效益为多少”之后，医保基金可“腾笼换鸟”。一方面医保目录纳入更多创新药与临床需求接轨，一方面推动价值医疗在有效性、可及性和可负担性三者间进一步平衡。

(责编：林成汉、权娟)


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