据央视网消息 国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议，部署运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题；确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施，确保群众用药需求和减轻负担。

会议指出，建立健全基本药物、急（抢）救药等常用药保供稳价长效机制，事关人民群众健康安全。要在已有工作基础上，针对部分常用药短缺、价格不合理上涨问题，一是完善药品采购政策。对短缺药清单中的品种允许企业自主合理定价、直接挂网招标采购。对替代性差、供应不稳定的短缺药、小品种药，采取集中采购、加强集中生产基地建设等方式保供。研究加大急需药品进口，满足群众需要。二是促进基本药物优先配备使用，提高政府办基层医疗机构和二级、三级公立医院基本药物配备占比。三是搭建短缺药信息采集平台，实施药品停产报告制度，健全短缺药常态储备机制。四是强化药品价格监管和执法，对不合理涨价依法依规督促纠正，必要时采取公开曝光、中止挂网等措施。完善法律法规，对垄断、操控价格等行为，依法实施巨额罚款、市场禁入直至刑事处罚。

会议还研究了其他事项。