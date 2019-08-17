金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质 广场舞大赛结缘苏州水乡情

8月12日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛苏州站决赛在苏州吴中万达广场举行。

经过初赛四天，近百支舞队的激烈比拼，最终有20支舞队进入了决赛。在四天的初赛中，尽管有台风来袭，也没有减少大家参赛的热情，很多舞队依旧冒雨参赛，比赛现场有多种多样的舞蹈风格，新疆舞、藏族舞、柔力球、太极以及越剧，还有很多带有苏州特色风格的琵琶弹唱等等。

昆山金百合舞蹈队《一方水土梦苏州》

冠军颁奖

最终由昆山金百合舞蹈团凭借熟练规范的规定曲目以及极具苏州特色自选曲目的《一方水土梦苏州》得到了观众和评委的一致好评，并获得了冠军并取得前往北京鸟巢的晋级卡。古韵今风舞蹈队的《太阳出来》获得了第二名，盘门鬼步舞蹈队的《迈克杰克逊》获得第三名。

盘门鬼步舞蹈队《迈克杰克逊》

在决赛的现场还有特意带着直播架来直播的盘门鬼步舞蹈队，据舞队负责人介绍，平时在练舞的时候她们都会带着直播架进行直播，在网络上有很多观众和粉丝，这些观众和粉丝也会在网络上和她们进行互动、交流跳舞心得。每次当她们练舞的时候，都会引来不少观众围观，更甚至观众比跳舞的队员还要多。她们也很愿意通过直播的形式和网络上的朋友进行分享自己舞队的排练状况和比赛体会，并且希望在以后可以丰富更多的直播内容，也会进行广场舞的教学分享，让更多的人了解到广场舞这项健身活动，并且加入进来。

老帅哥舞蹈队《跟着太阳走》

除此之外，苏州站还有一支极具特色的老帅哥舞队，他们全部由大叔组成，一般广场舞大多数是以女性为主，但是这些大叔跳起舞来也不输阿姨们。据领队介绍，他们都是来自全国各地，因为子女在苏州工作，他们就来到苏州，平时子女们工作都忙，孙子外孙也渐渐长大了，为了丰富自己的退休生活，一群好兄弟就一起组成了舞队，开始跳广场舞。在此之前，舞队所有的队友都没有舞蹈基础，由于队员都是男性，当下流行的广场舞的曲目和动作大多数都适合女性跳，因此当他们的选曲和舞蹈都是由专业的老师进行编排，歌曲内容和舞蹈形式也都是偏向阳刚一些的。这些大叔表示，通过广场舞他们交到了很多的朋友，丰富了退休生活，同时也达到了锻炼身体的效果。家里人都十分支持，甚至在他们外出比赛时还给他们当粉丝。

“我陪爸妈跳支舞”环节

苏州站也有“我陪爸妈跳支舞”的特别环节，来自苏州大学的四位女生来到了现场，年轻活力的韩范热舞更加点燃了现场的热情，引得现场一阵欢呼。她们表示，因为身在外地读书，平时很少陪在父母身边，但是只要放假有时间就会陪父母，也经常陪爸妈去跳广场舞，通过跳舞让他们和父母有了更多的交流，也能更多的陪伴父母，她们也很支持老爸老妈去跳广场舞。

舞进新时代《复兴之路》

沧浪艺术团《共和国之恋》

均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。