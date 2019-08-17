短缺药清单品种允许企业自主合理定价

据新华社电 国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议，部署运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题；确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施，确保群众用药需求和减轻负担。

会议指出，按照党中央、国务院部署，今年以来有关各方积极努力，全社会综合融资利率总体稳中有降。要保持这一态势，特别是面对当前形势，要保持流动性合理充裕，坚持用改革办法促进实际利率水平明显下降，并努力解决融资难问题。一要改革完善贷款市场报价利率形成机制，在原有1年期品种基础上，增加5年期以上的品种，由各报价银行以公开市场操作利率加点方式报价，全国银行间同业拆借中心根据报价计算得出贷款市场报价利率并发布，为银行贷款提供定价参考，带动贷款实际利率进一步降低。二要促进信贷利率和费用公开透明。严格规范金融机构收费，督促中介机构减费让利。三要多种货币信贷政策工具联动配合，确保实现年内降低小微企业贷款综合融资成本1个百分点。四要加强对有订单、有信用企业的信贷支持，确保不发生不合理抽贷、断贷。五要着力解决小微企业融资难问题。强化正向激励和考核，引导银行拓展市场、创新业务、改进流程，更好服务实体经济。

会议指出，建立健全基本药物、急（抢）救药等常用药保供稳价长效机制，事关人民群众健康安全。要在已有工作基础上，针对部分常用药短缺、价格不合理上涨问题，一是完善药品采购政策。对短缺药清单中的品种允许企业自主合理定价、直接挂网招标采购。对替代性差、供应不稳定的短缺药、小品种药，采取集中采购、加强集中生产基地建设等方式保供。研究加大急需药品进口，满足群众需要。二是促进基本药物优先配备使用，提高政府办基层医疗机构和二级、三级公立医院基本药物配备占比。三是搭建短缺药信息采集平台，实施药品停产报告制度，健全短缺药常态储备机制。四是强化药品价格监管和执法，对不合理涨价依法依规督促纠正，必要时采取公开曝光、中止挂网等措施。完善法律法规，对垄断、操控价格等行为，依法实施巨额罚款、市场禁入直至刑事处罚。

会议还研究了其他事项。