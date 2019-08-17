《我是医生不是神》走红  MV发起人讲幕后事

“我是个医生不是神，只是个普通人”。伴随着这段歌词，身后会议室里的同事们也突然转向镜头，齐刷刷竖起了大拇指：“没错！”近日，一段由四川省泸州市人民医院的医生自编自导的说唱MV《我是医生不是神》在网上热传，视频中，身着白大褂的医生通过说唱的形式讲述了医生的日常，让不少网友感慨：“医生的工作真是不容易。”

探访

用半个月时间倾听医生吐槽

通过镜头的切换，观众可以目睹一名医生从大学课堂、图书馆到医院的过渡，还可以看到医生被各种资格证包围的画面，对应的歌词唱道：“用了十年的时间，这才刚刚入坑。”

此外，戴着口罩的手术师在医院长廊跳舞摇摆，检查患者的医生摇身一变成了孙悟空，还有上到老人下到小朋友的各种患者，所有医院中可能出现的场景都以一种有趣的方式呈现。

泸州市人民医院宣传科的梁科长是这支MV的发起人，同时也负责整个制作过程的统筹、安排。据她介绍，整部MV的制作用了将近一个月的时间，其中前半个月组织了各个科室的医生，让他们讲述自己的心里话。

“刚回家又上班是常态，电话接得最多的就是急诊和外卖。”这句歌词中反映的正是医生真实的工作状态。“同学都结婚生娃就我剩”，针对这句歌词，梁科长解释道，医学生的学制更长，通常是5年制，加上读研和规培，往往花费10年的时间才能入门开始工作，而随之而来的工作压力和强度，又让医生们“忠孝难两全”。

梁科长告诉北青报记者，一开始她还担心网友是否会接受“吐槽”式的歌词，但最终不论是她自己还是网友都被这种真实感打动。通过戏谑的歌词“唱”出来，显得轻松日常又容易引起共鸣。

北青报记者注意到，有网友看过这段“白大褂MV”后评论称：“梗多词好，善于吐槽，这才应该是现代医院和年轻医生应该有的活力。”

揭秘

病人也是医生扮演

据了解，泸州市人民医院宣传科是这支“白大褂MV”的发起团队，四川省卫生健康宣传教育中心的3名老师也参与到了MV的工作当中。 “在发布MV视频的前一天，我们只睡了两个小时，仍在抓紧时间，编写MV的文案。”梁科长说。

8月19日是第二届中国医师节，梁科长坦言，也希望把这个MV当做对中国所有医生的礼物。拍摄期间，3个人拍摄了20多个分场景，调动了200多名医生。梁科长坦言，在整个制作过程中，最大的困难就是对医生的调度和安排：“医生们工作繁忙，只能挤出工作外的时间进行拍摄。”

此外梁科长介绍，为了避免打扰病人，MV中出现的“患者”都是由医院职工和家属出演的。

从《我是医生不是神》MV在网络上发布以来，泸州市人民医院的医生和职员都收到了极大的关注，很多亲朋好友发来信息询问，也对医生的职业有了更多的理解。作为发起人的梁科长，感受到“既是动力也是压力”。她告诉北青报记者，接下来还想制作更多这样的视频，让医生的形象变得有温度、有情怀、有趣味，也希望可以借此强调医者的人文关怀，促进和谐的医患关系。

文/本报记者 屈畅 实习记者 张静雅