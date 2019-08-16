“人民健康艺术沙龙”在京启幕 大师名家共话艺术与养生

人民网北京8月16电（记者孙博洋 王黔） 8月16日上午，由人民网·人民健康主办的“人民健康艺术沙龙”启动仪式在人民日报社举行。来自书画界、医疗健康界的大家、专家汇聚一堂，共同见证“人民健康艺术沙龙”的启动。

为进一步弘扬中国艺术文化，以人民艺术促进人民身心健康，在迎接庆祝新中国70岁华诞之际，人民网·人民健康开启了“人民健康艺术沙龙——书法名家讲堂”系列活动。主办方表示，希望借助线上与线下两种授课形式，邀请知名书法家和健康领域专家学者，从书法教学、鉴赏、养生等不同角度，展示书法作为“中国文化核心的核心”的独特魅力，提高人民群众艺术鉴赏水平和对书法艺术的审美能力，提升传统文化在全社会的影响力。

当日活动邀请到当代诗人、词学家、中华诗词学会创始人之一、原副会长兼秘书长、央视全国诗歌大会首席顾问周笃文，国医大师金世元，当代书法家、学者、诗人黄君，首都师范大学教授、画家彭华竞，等书画界、文化界名人以及媒体人参加了本次沙龙，与会嘉宾一边品尝“人民小茶”一边共同探讨艺术和健康的密切关系。

书法，作为中华民族的文化符号，精妙无比的文化艺术，不仅能给人以美的享受，还是养生、修心的有效方法。据医学专家考证，在二十种能使人健康长寿的职业和技艺中，书法名列榜首。练习书法，笔下生力，墨里增神，有利于防治疾病，强体健身。

活动现场，与会嘉宾纷纷结合自身所观所想、所感所悟，通过引经典、讲故事，向大家分享自己对书法艺术与健康养生的独到见解。一场围绕书法与健康、艺术与养生的思想碰撞在此展开。

当代诗人、词学家、中华诗词学会创始人之一周笃文发言

“汉字文明妙如神，音形意吟美无伦，书家用笔抄三界，悦目赏心更健身”当代诗人、词学家、中华诗词学会创始人之一的周笃文在发言时吟诵了一首自己创作的《习字谣》寓意诗词之妙、书法之美和健身之效，同时他认为，习字可以调节人的生理与心理的关系，习字对身心都很有益处。

当代书法家、学者、诗人黄君发言

当代书法家、学者、诗人黄君在发言时表示，中华传统文明和书法诗词有着深厚的关系，以文字为载体的书法艺术，是对中华文明最深刻的诠释与注解，书法的养心和健身作用，必将为国家的繁荣富强和人民健康做出积极贡献。

年逾九旬的国医大师金世元发言

国医大师金世元在讲述中引用《黄帝内经》，向大家介绍健康养生之道，他指出，养身需先养心，而书法能够使人达到形与神结合，是重要的养心方法。

首都师范大学教授、画家彭华竞发言

首都师范大学教授、画家彭华竞表示，研习书画给人带来很多益处，通过书法和绘画能够带来身心的愉悦，同时他也呼吁大家都可以尝试着练习书法和一些简单的绘画。

与会嘉宾纷纷表示，书法与绘画都有静心、健体、提升品质和素质的功效，通过创作和阅读，让人在品鉴艺术的过程中陶冶自身情操，愉悦身心，从而达到修身养性、健康长寿的目的。

中国人保健康总裁宋福兴发言

中国人保健康总裁宋福兴在做总结发言时表示，希望将“人民健康艺术沙龙”打造成为文化传播的桥梁、沟通交流的平台和教学培养的媒介，弘扬中华民族文化瑰宝和传统国粹，构建社会各界热爱书法人士的交流渠道，激发人民群众学习书法的热情。

沙龙互动环节与会嘉宾挥毫泼墨

沙龙互动环节与会嘉宾挥毫泼墨

沙龙互动环节与会嘉宾挥毫泼墨

人民健康艺术沙龙启动后，第一堂书法名家课程也随之进行，第一堂课的讲授人黄君先生从书法的起源、历史传承，树立健康书法理念的方法、要素和意义等方面，为大家生动讲述健康书法理念。

据悉，人民网·人民健康未来将持续举办“人民健康艺术沙龙”系列活动，人民健康也将持续不断地积极支持健康艺术的发展，通过推动书法等各项艺术在更大范围的普及，带动人民群众加强身心修养，提升身体素质。